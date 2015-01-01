पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

जयपुर में हादसे में मादाराम की मौत का मामला:युवती के परिजनाें ने कहा- पुलिस मेरे पास है, जाे करना है कर लेना

पाली38 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

पंचायती युवा क्रीड़ा खेल अभियान के चेयरमैन पहलवान भवानीसिंह देवासी ने बताया कि मामले में जिस युवती ने माडाराम काे टक्कर मारी थी उसके परिजनाें ने शनिवार काे माडाराम के भाई प्रकाश, उससे खुद से व देवासी समाज केे लाेगाें से बात की। उनकी बातचीत में किसी तरह का काेई पश्चाताप नहीं था।

भवानी सिंह का कहना है कि युवती के परिजनाें ने यहां तक कहा कि जाे करना है वाे कर लेना, पुलिस और प्रशासन मेरे पास है। मुर्दाघर के बाहर बैठे देवासी समाज के लाेगाें ने टक्कर मारने वाली युवती नेहा साेनी की गिरफ्तारी नहीं हाेने तक धरने पर बैठने की चेतावनी दी है।

उनका कहना है कि जब जयपुर जैसे शहर में ही इस तरह से अंधेरगर्दी हाे रही है ताे बाहर क्या स्थिति हाेगी। मुर्दाघर के बाहर बैठे जयपुर देवासी समाज के पूर्व अध्यक्ष व देवासी समाज के प्रदेश महासचिव कुंभाराम देवासी, सवाईराम देवासी व तेजपाल देवासी, अर्जुन देवासी ने बताया कि हमारे बेटे की टक्कर मारकर हत्या करने वाली युवती की हम गिरफ्तारी चाहते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें