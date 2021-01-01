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  • They Show A Shop Where The Shopkeeper Is Not There; Shopkeepers Did Not Go Shopping, Students Took The Money Themselves And Kept The Money

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ईमानदारी की दुकान:ऐसी दुकान बताते हैं जहां दुकानदार है ही नहीं; बिना दुकानदार हुई खरीदारी, छात्राें ने खुद सामान लेकर गल्ले में रखे रुपए

पाली4 घंटे पहले
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पाली. जेसीआई पाली डायनेमिक न्यू द्वारा बांगड़ स्कूल में लगाई गई ओनेस्ट्री शाॅप। - Dainik Bhaskar
पाली. जेसीआई पाली डायनेमिक न्यू द्वारा बांगड़ स्कूल में लगाई गई ओनेस्ट्री शाॅप।
  • इंटिग्रेटी डे पर जेसीआई पाली डायनेमिक न्यू ने बांगड़

आप चौंक सकते हैं कि दुकान पर भला ईमानदारी कैसे गिफ्ट में मिल सकती है। चौंकना स्वाभाविक भी है, क्योंकि चारों ओर भ्रष्टाचार, नैतिक मूल्यों का पतन और बेईमानी के बारे में ही खबरें सुनने काे मिलती है। ऐसी ही खबराें के बीच हम आपको ऐसी दुकान बताते हैं जहां दुकानदार है ही नहीं।

खरीदार खुद ही वस्तु खरीदता है और उस पर अंकित पैसे गल्ले में रख देता है। ये दुकान एक दिन के लिए ही बांगड़ स्कूल में लगाई गई, लेकिन इससे मिली ईमानदारी की सीख छात्राें ने ताउम्र अपने साथ रखने का संकल्प लिया। इंटिग्रेटी डे पर इस ऑनेस्टी शाॅप का आयाेजन जेसीआई पाली डायनेमिक न्यू द्वारा बांगड़ स्कूल में रखा गया। ओनेस्टी शॉप में छात्राें के दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुएं जैसे- पेन, पेंसिल, रबड़ तथा कुछ खाद्य सामग्री रखी गई थी।

यहां काेई दुकानदार नहीं था। छात्र खुद ही अंकित मूल्य देखकर सामान ले रहे थे और रुपए गल्ले में रख रहे थे। इस माैके पर तेजपाल जैन, परेश बाफना, नवरत्न सिंघवी, विकास बुककिया, विनोद पोरवाल, धीरज मूंदड़ा, दीपक जैन, वरुण सिंघल, निमित्त लश्करी, कृष्णकांत, अरिहंत सुंदेशा, पंकज दुबे, रवि गोयल आदि माैजूद रहे।

बच्चाें काे दिलाई देश एवं समाज के के प्रति सत्यनिष्ठा की शपथ
बांगड़ स्कूल में आयाेजित इस कार्यक्रम के दाैरान बच्चाें काे देश एवं समाज के प्रति सत्यनिष्ठा व अखंडता की शपथ दिलाई गई। बांगड़ स्कूल के प्रधानाध्यापक बसंत परिहार ने ईमानदारी से आगे बढ़ने की सीख दी। संस्थापक अध्यक्ष विनय बंब व अध्यक्ष पुनीत जीरावला ने सत्य की सदैव जीत विषय पर अपना संबाेधन दिया।

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