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कार्रवाई:कंटालिया में ग्रामीणों की सजगता से रंगे हाथों पकड़े गए तीन चाेर

पाली3 घंटे पहले
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बगड़ी थाना पुलिस ने कंटालिया गांव में एक प्रवासी के मकान के ताले ताेड़ चाेरी करने का प्रयास करने वाले तीनाें आराेपियाें काे ग्रामीणों की सजगता से गिरफ्तार कर लिया। तीनाें आराेपी राड झालरा गांव के निवास है, जाे हैदराबाद में रहने वाले प्रवासी भूरालाली उर्फ भैरूलाल उपाध्याय के कंटालिया स्थित मकान में चाेरी करने की नीयत से घुसे थे।

मोहल्ले के लोगो द्वारा जागने पर एक दिन पहले ताे चाेर वहां से भाग गए। मगर गुरुवार रात काे फिर से उसी मकान में चाेरी करने की नीयत से पहुंचे। चाेराें ने मकान के मुख्य दरवाजे के ताले ताेड़ दिए। बगड़ी थाना प्रभारी गोपाल विश्नोई ने बताया कि गुरुवार रात काे एक आराेपी ताे चाेरी करने के लिए मकान में घुसा और दाे आराेपी बाहर रैकी करने के लिए खड़े रहे।

गुरुवार रात काे पुलिस गश्त के दौरान बाहर रैकी कर रहे दो आराेपी ताे माैके से पकड़ लिए, जबकि तीसरे आराेपी काे पीछा कर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने भैराराम पुत्र टीकमाराम जाति सीरवी निवासी कंटालिया की रिपाेर्ट पर भुराराम ब्राह्मण के मकान में रात्रि में चाेरी के प्रयास के आराेप में आराेपी धर्मसिंह पुत्र कानसिंह रावत निवासी सडक मालिया, ईश्वर सिंह पुत्र बाबूसिंह रावत निवासी राड झालरा, सुरेश सिंह पुत्र ‌मगे सिंह रावत निवासी राड झालरा को गिरफ्तार किया गया।

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