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आयोजन:आज से तीन दिन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

पाली2 घंटे पहले
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  • पाली में तीन व जाडन में एक केंद्र पर दो पारी में होगा परीक्षा का आयोजन

जिले में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर काे आयाेजित की जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से पाली जिले में चार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजकीय बांगड़ स्कूल, एमएस कवाड़ स्कूल तथा चिमनपुरा के पास कृष्णा आईटीआई काॅलेज तथा जाडन में एमआईटीएस काॅलेज में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहां पर प्रतिदिन करीब 4 हजार अभ्यर्थियाें के बैठने की व्यवस्था की गई है।

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