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वाहन चाेरी गिरोह का पर्दाफाश:जमानत मिलते ही चोर गिरोह बनाया 10 गाड़ियाें के साथ तीन गिरफ्तार

पाली/रायपुर/बरएक घंटा पहले
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रायपुर/बर. रायपुर थाने में जब चोरी की 10 गाड़ियां एक साथ बरामद कर लाई गई तो थाना परिसर किसी वाहन के शोरूम जैसा नजर आने लगा। इनमें सबसे ज्यादा 6 बोलेरो, 3 अन्य वाहन और 1 बुलेट थी।
  • माैज मस्ती के लिए खाेड़िया का 21 साल का विजय बना वाहन चाेराें का सरगना
  • पाली, जाेधपुर, राजसमंद, अजमेर अाैर ब्यावर से भी चुराई थी गाड़ियां

रायपुर थाने में गुरुवार काे पुलिस ने राज्य स्तरीय वाहन चाेरी गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों काे गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर 10 वाहन भी बरामद किए। इनमें 9 चारपहिया और 1 दुपहिया वाहन की बरामदगी हुई। खास बात यह रही की चाेरी के इन वाहनों में सबसे ज्यादा 6 बाेलेराे थी।

एसपी राहुल काेटाेकी और एडिशनल एसपी डाॅ. तेजपाल सिंह के आदेशानुसार और जैतारण सीओ सुरेश कुमार के निर्देश पर रायपुर थानाधिकारी मनाेज राणा के नेतृत्व में टीम ने आदतन चाेर व नकबजन विजय सिंह (21) काे इस मामले में संदिग्ध मानते हुए विशेष निगरानी रखी।

इसके बाद पुलिस ने विजय सिंह से पूछताछ की ताे उसने दाे अन्य साथियाें जैतारण के बागियाड़ा निवासी हनुमान जाट (20) और साेजत सिटी के छितरिया निवासी जगदीश जाट (25) के साथ वाहनों की चाेरी करना कबूल कर लिया।

विजय सिंह 4 महीने पहले ही वाहन चाेरी के मामले में जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद उसने हनुमान और जगदीश के साथ मिलकर गिरोह बना लिया और पाली के साथ ही अन्य जिलाें में जाकर वाहन उठाने लगा।

12 थानाें में मामले दर्ज

माैज-मस्ती के शाैक ने विजय सिंह काे वाहन चाेरी के मामले में इतना धुरंधर बना दिया कि उसने दाे साथियाें के साथ गिरोह बना लिया। 21 साल के विजय सिंह पर अलग-अलग थानाें में 12 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने काेर्ट में चालान भी पेश कर दिया है।

वाहन चाेरी मामले में गिरफ्तार विजय 4 माह पहले ही जमानत पर बाहर आया था। बाहर निकलते ही उसने फिर से चाेरी करना शुरू कर दिया। उस पर राजसमंद जिले के भीम में 1, देवगढ़ में 3, पाली जिले के सिरियारी, बगड़ी नगर, शिवपुरा, जैतारण और साेजत सिटी में 1-1, अजमेर के ब्यावर सिटी में 3 मामले दर्ज हैं।

चोरी की इन घटनाओं के बाद हरकत में आई पुलिस

तीन महीने में लगातार तीन वाहन चाेरी के मामले सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। बर निवासी खुमाराम पुत्र रामचंद सिरवी ने 30 अक्टूबर काे टवेरा चाेरी हाेने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।

फिर 30 नवंबर काे रायपुर निवासी गाैतमचंद्र पुत्र श्यामलाल मेवाड़ा ने बाेलेराे कैंपर चाेरी हाेने का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद 2 दिसंबर काे दीपावास निवासी लक्ष्मण सिंह पुत्र खंगार सिंह रावत ने रायपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।

इसके बाद पुलिस वाहन चाेराें की जांच में जुट गई। टीम में रायपुर थाना प्रभारी मनोज राणा, बर चौकी प्रभारी राज दीपेंद्र सिंह, मुख्य आरक्षक भूंडाराम, मल्लाराम, हुकमसिंह लोकेश कुमार के अलावा कांस्टेबल राकेश, रमेश कुमार, अशोक कुमार, सोमवीर, बलराज सिंह, लोकेश कुमार, बुद्धाराम, हंसराज, शैलेंद्र, सोहनलाल तथा नरेश कुमावत टीम में साथ रहे।

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