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  • To Cleanse Pali's Environment, Lamps Made From Cow Dung, Mother Lakshmi And Lord Ganesha, Sold From Geshala In Uttar Pradesh

नई पहल:पाली के पर्यावरण काे शुद्ध करने के लिए उत्तर प्रदेश की गाेशाला से बिकने आए गाेबर से निर्मित दीपक, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा

पाली2 घंटे पहले
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  • गोबर से निर्मित उत्पात से वैदिक पंचगव्य से बना गृहदोष व वास्तु दोष निवारण सहित एयर प्यूरीफायर का काम करते है

जिले के पर्यावरण काे ध्यान में रखते हुए बाजार में गाेबर से निर्मित दीपक, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा बिकने केे लिए आई है। यह प्रतिमा व दीपक बड़ा खेड़ापा रामद्वारा के महंत सुरजनदास महाराज और पंडित सुखदेव शर्मा द्वारा मंगवाया गया है। जिसे जिलेवासी बड़ा खेड़ापा रामद्वारा से लागत मूल्य में प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं रामद्वारा से लाेग गोमूत्र से निर्मित साबुन, गोमूत्र का अरक, अगरबत्ती, हवन सामग्री

भी प्राप्त कर सकते हैं। महंत सुरजनदास महाराज ने बताया कि वर्तमान में गायाें की हाे रही स्थिति काे देखते हुए लाेगाें काे जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश की पंचगव्य गाे अनुसंधान केंद्र, रामपुर की स्वावलंबी गाेशाला से गाेबर से निर्मित भगवान गणेश, मां लक्ष्मी की प्रतिमाऔर गाेबर से दीपक तैयार करवा कर मंगवाया गया है।

गाेबर से निर्मित उत्पाद से वातावरण भी रहता है शुद्ध
गाेबर से निर्मित उत्पाद वैदिक पंचगव्य से बना गृहदाेष निवारण, वास्तु दाेष निवारण, सकारात्मकता, लक्ष्मी नारायण प्रभाव, एंटी रेडियेशन, एयर प्यूरीफायर का काम करता है। साथ ही वातावरण भी शुद्ध रहता है। उन्होंने बताया कि गाय का गाेबर बहुत गुणकारी भी हाेता है। अगर त्वचा संबंधित समस्या या कोई रोग है, तो गोबर का लैप अपनी त्वचा पर 8 -10 मिनट तक लगाएं। हफ्ते में दो या तीन बार इसका प्रयोग लेप के रुप में करने से कुछ दिनों में ही त्वचा संबंधी समस्या से निजात मिल सकती है। इसी तरह कई व्याधियों में गाय के गाेबर का प्रयोग किया जा सकता है।

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