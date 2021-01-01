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हादसा:चारभुजा नाल में गेहूं से भरा ट्रक पलटा, यातायात बाधित

देसूरी3 घंटे पहले
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चारभुजा नाल में शनिवार की रात्रि 11 बजे गेहूं से भरा ट्रक संतुलन बिगड़ने से पलट गया। इससे यातायात बाधित रहा, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार की सुबह चारभुजा पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सड़क पर पलटे ट्रक को हटाकर यातायात को शुरू कराया। चारभुजा पुलिस के अनुसार शनिवार की रात्रि में गेहूं से भरा ट्रक चारभुजा से देसूरी की तरफ आ रहा था।

इसी दौरान पंजाब मोड़ से पहले ट्रक को संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण ट्रक सड़क के बीचोबीच पलट गया। जिससे दोनों तरफ रास्ता बंद होने से यातायात बाधित हो गया। रातभर देसूरी-चारभुजा नाल का रास्ता बंद रहा। रविवार सुबह चारभुजा पुलिस ने क्रेन की सहायता से ट्रक को हटाने के बाद यातायात शुरू हो पाया। हादसे में ट्रक चालक को हल्की चोट लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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