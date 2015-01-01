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पुलिस शिनाख्त:दो दिन पहले महिला का कटा हाथ कुत्ते नाेच रहे थे, उसका शव जंगल में मिला

पाली2 घंटे पहले
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  • मृतका पहनावे से राजस्थान की नहीं लग रही, पुलिस शिनाख्त करने में जुटी

शिवपुरा थाना इलाके के धाकड़ी के जंगल में शुक्रवार काे एक महिला का क्षत-विक्षत शव मिला है। यह उसी महिला का शव है, जिसका दाे दिन पहले हाथ कुत्ते अपने मुंह में दबाकर धाकड़ी गांव की स्कूल में लेकर पहुंचे थे। इसके बाद शव पड़े हाेने की अाशंका थी, मगर पता नहीं चल पाया था। शुक्रवार सुबह पशुपालक ने शव हाेने की सूचना दी। इसके बाद साेजत तथा शिवपुरा थाने से पुलिस दल माैके पर पहुंचा।

घटनास्थल के हालात काफी चौंकाने वाले थे। इसके चलते पुलिस भी इस मामले काे संदेह की नजर से देख रही है। माना जा रहा है कि उसकी हत्या कर शव काे जंगल में लाकर फेंका गया। शव करीब 5 से 7 दिन पुराना हाेने के साथ ही महिला की चूड़ियां, चप्पल तथा बाल अलग-अलग स्थानाें पर बिखरे पड़े मिले। वहीं महिला के शरीर के अाधे कपड़े भी गायब थे। महिला के पहनावे के हिसाब से वह राजस्थान की नहीं हाेकर किसी बाहरी प्रदेश की हाे सकती है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर मेडिकल बाेर्ड से पाेस्टमार्टम के लिए साेजत अस्पताल की माेर्चरी में रखवाया है।

डीएसपी डाॅ. हेमंत जाखड़ के अनुसार शुक्रवार सुबह धाकड़ी गांव के जंगल में झाड़ियाें के पीछे एक महिला का शव हाेने की सूचना मिली थी। इस पर साेजत थाना प्रभारी रामेश्वरलाल भाटी व शिवपुरा थाना प्रभारी हरजीराम समेत पुलिस दल माैके पर पहुंचा। दाे दिन पहले इस शव का टुकड़ा कुत्ते लेकर धाकड़ी स्कूल के पास पहुंचे थे। इसके बाद माैके पर पुलिस काे भेजा गया था। बाद में शव की तलाश के लिए उप सरपंच

भवानीसिंह चंपावत के साथ ग्रामीणों के सहयोग से काफी प्रयास किए गए, मगर उसके बारे में पता नहीं चल पाया था। पुलिस ने शव काे अपने कब्जे में ले लिया है। शनिवार काे मेडिकल बाेर्ड से पाेस्टमार्टम कराने के प्रयास किए जाएंगे। प्रथम दृष्टया में यह मामला संदिग्ध है। हत्या का हाेने के चलते पुलिस कई एंगल पर जांच कर रही है। उसकी शिनाख्त कराने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

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