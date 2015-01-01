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सरकार के दो साल:कांग्रेस की गहलोत सरकार के दो साल का कार्यकाल बेमिसाल : जबरसिंह

पालीएक घंटा पहले
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राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के दो साल के कार्यकाल को राजस्थान प्रदेश ‘‘सेवा और संकल्प’’ महासमिति के अध्यक्ष जबरसिंह राजपुरोहित ने बेमिसाल बताया है। उन्हाेंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से गहलोत सरकार पूरे पांच साल जनता की सेवा करेगी।

उन्हाेंने कहा कि 2023 के चुनावों में कांग्रेस पुनः प्रदेश में चुनकर आएगी तथा अशोकगहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्हाेंने कोरोना महामारी से निपटने में गहलोत सरकार के शानदार प्रबंधन की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना काल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए गहलोत ने लोगों के जीवन को बचाया। गहलोत सरकार के भीलवाड़ा माॅडल की चर्चा पूरी दुनिया में हुई।

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटीलेटर की संख्या बढ़ाकर जन-जीवन को सुरक्षित किया। इससे बड़ी सरकार के लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकती।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानमल लसोड़ ने कहा कि भाजपा नेताओं ने धनबल से गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश की, परंतु गहलोत की सूझबूझ की बदौलत कुछ नहीं कर पाए। सेवा और संकल्प महासमिति के वरिष्ठ नेता एडवोकेट तरुण मेहता, के.सीपंवार, राजेन्द्र शर्मा, मुरली मनोहर बोडा, पार्षद आनन्द सोलंकी, अहमद भाई कुरैशी आदि ने भी गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाई।

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