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नेकी:उत्कर्ष कोचिंग संस्थान ने मादाराम देवासी के पिता को बिजोवा गांव जाकर 5 लाख रुपए का दिया चेक

जालोर2 घंटे पहले
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उत्कर्ष कोचिंग संस्थान जोधपुर के निदेशक व फाउंडर निर्मल गहलोत ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। स्व मादाराम देवासी हमारे कोचिंग संस्थान का छात्र नहीं होने के बावजूद भी परिवार की दयनीय हालत को देखते हुए छोटा सा कार्य कर परिवार को सम्बल प्रदान किया।

जयपुर के सोडाला एलीवेटेड रोड पर कानिस्टेबल परीक्षा देने गए बिजोवा ग्राम के मादाराम देवासी की सड़क हादसे में मृत्यु के बाद मृतक के पिता मोतीराम देवासी व भाई प्रकाश देवासी को उत्कर्ष संस्थान द्वारा 5 लाख का चेक सुपुर्द करते हुए बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद जब जयपुर से डॉ दीपेंद्र ने इस पीड़ित परिवार की जानकारी दी कि किस तरह उन्होंने अपने जमीन जायदाद को बेचकर उसके सपने को पूरा करने की कोशिश की तो मुझे लगा मादाराम को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके परिवार की सांत्वना देने के लिए आर्थिक सहायता करनी चाहिए।

विधायक खुशवीरसिंह जोजावर ने कहा कि देवासी समाज में होनहार छात्र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था, लेकिन सड़क हादसे में मौत हो जाने से परिवार आज भी सदमे में है। उन्होंने मादाराम देवासी के परिवार के लिए हरसंभव मदद करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही सड़क हादसे के बाद पीड़ित परिवार के लिए करवाए गए कार्यों की जानकारी देते हए परिवार को सांत्वना दी।

सरकार द्वारा भी मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में सम्बल प्रदान किया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर छात्र संघ अध्यक्ष रविन्द्रसिंह भाटी ने कहा कि मादाराम देवासी के परिवार को उत्कर्ष संस्थान द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके लिए संस्थान साधुवाद का पात्र है। उन्होंने उत्कर्ष संस्थान द्वारा छात्र हित में करवाए जा रहे कार्यो की जानकारी भी दी।

उन्होंने हादसे के बाद पीडित परिवार के लिए संस्थान व विधायक द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की, जिससे समय पर मादाराम के परिवार को सहायता प्राप्त हो सकी। डॉ दिनेश गहलोत संयोजक उत्कर्ष पूर्व छात्र परिषद जोधपुर एवं डॉ दीपेंद्र शर्मा संयोजक जयपुर सम्भाग ने भी मृतक के परिवार को सांत्वना व्यक्त करते हुए हरसंभव मदद दिलवाने का भरोसा दिया।

इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष कमलकिशोर राइका, रानी क्रय विक्रय समिति अध्यक्ष गणपतसिंह शक्तावत, पूर्व सरपंच लाबूराम देवासी, पीराराम देवासी, सकाराम चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि हरीश देवासी, आसूलाल सोलंकी, पूर्व पार्षद मीठालाल आदि मौजूद थे।

शिक्षकों ने बिजाेवा में आकर साैंपी 1 लाख 2100 रुपए की सहायता राशि

जयपुर में सड़क हादसे में काल कवलित हुए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने गए बिजाेवा के माडाराम देवासी के परिजनों काे आर्थिक सहयाेग प्रदान करने के लिए जालाेर क्षेत्र के शिक्षकों ने साेशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर 1 लाख 21 साै रुपए की राशि एकत्रित की है। इस राशि काे लेकर गुरुवार काे कई प्रतिनिधि बिजाेवा गांव में पहुंचे तथा उनके परिजनों काे साैंपी। साथ ही मृतक परिजनों काे सांत्वना भी प्रदान की। जानकारी के अनुसार साेशल मीडिया ग्रुप ने जयपुर सड़क हादसे में जान गंवाने वाले माडाराम देवासी के परिजनों काे एक लाख 2100 रुपए की सहायता राशि साैंपी।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी माडाराम देवासी के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना प्रदान करने के लिए रानी तहसील के बिजाेवा गांव स्थित घर पहुंचकर परिवार को सोशल मीडिया ग्रुप के माध्यम से इकट्ठी की गई अंशदान 1 लाख 2100 रुपए की सहयोग साैंपी। इस दाैरान प्रमुख सहयोगी प्रकाश गोरसिया, हमीर देवासी, ओमप्रकाश जाट, कुंभाराम व सुभाष सियोल सहित कई लाेग माैजूद रहे।

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