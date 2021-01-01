पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कवि सम्मेलन:कवि सम्मेलन में वीर रस की कविताओं ने भरा देशभक्ति का जज्बा

पाली3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • बर पंचायत एवं श्री खाकी युवा मंडल के सान्निध्य में हुआ कवि सम्मेलन
  • देशभक्ति से ओतप्रोत कविता सुनाकर किया मंत्रमुग्ध

बर मुख्य बस स्टैंड पर शहीद दिवस के उपलक्ष्य पर कवि सम्मेलन का आयाेजन किया गया। इस माैके पर हास्य कवि हरिराम गाेपालपुरा ने झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, यूं ही मिटने जंग में नहीं आए हैं, चाह बैठे हैं सब थोड़ा जल्दी हमें, हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं... सुनाई ताे तालियां गूंज उठी।

बर में पहला अवसर था जब ग्राम पंचायत एवं श्री खाकी युवा मंडल द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन कराया। इसमें प्रदेश स्तर के 6 कवियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं से देशभक्ति का माहौल बनाया। शनिवार शाम 7 बजे शुरू हुए कवि सम्मेलन में रात 12:30 बजे श्रोता डटे रहे। इस दौरान कवियों ने आजादी की लड़ाई में हुए शहीदों के बलिदान के जज्बे सहित मौजूदा देश के हालातों को अपनी रचनाओं से बयां किया। संयोजक कवि विकासराज भाटी एवं वीर रस आकाश नौरंगी ने मां की वंदना कर सम्मेलन की शुरुआत की।

उन्होंने वीर रस की कविता सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कवयित्री मीनू शर्मा कोटा ने सैनिकों के सम्मान में कविता के माध्यम से श्रोताओं से कहा वीर जवानों ने अपने पूज्य तिरंगे का सम्मान करने का आग्रह किया। इस दौरान कवि कमलेश शर्मा केकड़ी एवं श्रवणदान ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर रायपुर उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा, रायपुर थाना प्रभारी मनोज राणा, धर्मेश रिणवा, हनुमंत बागड़ी, सिद्धार्थ चौहान, राकेशसिंह, मोहम्मद रमजान, गुमान गुर्जर, संतोष परिहार, मानवेंद्र सिंह, उगमराज, दिनेश नायक, यूनुस खान समेत श्री खाकी युवा मंडल के सदस्य,ग्रामीण व जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

डॉक्टर पुलिसकर्मी समेत 200 काेराेना योद्धाओं का किया सम्मान
समाराेह में रायपुर उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा एवं रायपुर थाना प्रभारी मनोज राणा द्वारा ग्राम बर में कोरोना काल के दाैरान उत्कृष्ट सेवा देने वाले कर्मचारियों, समाजसेवियों एवं महिलाओं का सम्मान कर्मवीर योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना योद्धाओं में सभी सरकारी विभाग के उन कर्मचारियों का सम्मान किया गया। जिन्होंने कोरोना काल के दोरान क्षेत्र में बेहतर सेवाएं दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser