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पाली का पारा 7 डिग्री पर:मौसम की उल्टी चाल: सात दिन में 8 डिग्री से ज्यादा तापमान गिरा

पालीएक घंटा पहले
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बाली आदिवासी क्षेत्र में गुरुवार अलसुबह एक खेत में घास पर ओस की बूंदें बर्फ की तरह बिछी नजर आई।
  • मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, अगले कुछ दिनों में कोहरा छाने से दृश्यता 500 मीटर से कम हो सकती है

जिले में पारे की उल्टी चाल लगातार जारी है। गुरुवार काे रात का तापमान इस सीजन का सबसे कम 7 डिग्री दर्ज किया गया। अगले दाे दिन सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा के कारण सर्दी बढ़ती जा रही है।

इस मौसम में पहली बार लोगों को कड़ाके की सर्दी का अहसास हो रहा है। कल रात में इस सीजन का सबसे कम पारा दर्ज किया गया। यहां पारा 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ डाॅ.आत्मप्रकाश ने बताया कि अगले दाे-तीन शीतलहर जारी रहेगी। फिलहाल अभी दो दिन शीतलहर से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

उत्तरी हवा से गिर रहा पारा

सर्दी ने पूरे जिले को अपनी चपेट में ले रखा है। तापमान घटने के साथ ही चल रही हवा के कारण दिन का तापमान भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। ऐसे में लोगों को दिन में भी सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। सुबह के समय लोगों के लिए घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है।

दिन का पारा 7 दिन में 10 डिग्री गिरा: रात के साथ दिन का पारा भी लगातार गिर रहा है। 11 दिसंबर काे अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री था, जाे कि 17 दिसंबर काे गिरकर 22.6 डिग्री पर रहा। माैसम विशेषज्ञाें के अनुसार अगले कुछ दिन इससे राहत नहीं मिलेगी।

इधर, हिल स्टेशन माउंटआबू में फिर माइनस में पारा

प्रदेश में बीती रात सबसे कम तापमान माउंट आबू में -1.0 डिग्री रहा। वहीं सीकर के फतेहपुर में करीब 4 डिग्री कि गिरावट के साथ तापमान 3.8 डिग्री रहा। बीते दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री की गिरावट आई है।

दो रात पहले यहां तापमान 13.4 डिग्री था। इस सीजन में यह दूसरी बार है जब माउंट आबू का पारा माइनस में पहुंच गया। वहीं राजधानी जयपुर में बीती रात तापमान मामूली गिरावट के साथ 8.4 डिग्री रहा। बीती रात किसी भी शहर में तापमान 10 डिग्री या इससे अधिक नहीं रहा।

चूरू में तापमान 3 डिग्री गिरावट के साथ 2.2 डिग्री, सीकर में 7 डिग्री की गिरावट के साथ 0.5, पिलानी में 2 डिग्री की गिरावट के साथ 2.5, बीकानेर में करीब 3 डिग्री की गिरावट के साथ 3.5, बाड़मेर में करीब 2 डिग्री कि गिरावट के साथ 7.5 डिग्री रहा। वहीं पाली मंे 7 डिग्री तापमान रहा।

जिले में ऐसा रहा दिनभर का मौसम

7.0 डिग्री रहा न्यूनतम पारा

17.4 डिग्री रहा अधिकतम पारा

22.6 प्रतिशत माैसम में आर्द्रता रही

12 किमी की रफ्तार से चली हवा

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