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  • Workers Went Missing In The Mill, Family Kept Searching Overnight, Found Dead Body In A Flood Filled With 1 Feet Water

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मौत:मिल में गायब हुआ श्रमिक, परिजन रातभर ढूंढ़ते रहे, 1 फीट पानी से भरे हाैद में मिला शव

पाली3 घंटे पहले
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  • महाराजा श्रीउम्मेद मिल्स का मामला, परिजनाें ने जताया हत्या का संदेह, प्रबंधन ने पल्ला झाड़ा

शहर की महाराजा श्रीउम्मेद मिल्स के प्लांट में अंडरग्राउंड हाैद में शुक्रवार दिन में एक श्रमिक का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृतक प्रदीप जीनगर के सिर में गंभीर चाेट है, जबकि पीठ पर भी चाेटाें के निशान हैं। जिस हाैद में शव मिला, उसमें महज एक फीट पानी था।

मृतक गुरुवार दिन में 2 बजे से रात 11 बजे की शिफ्ट की ड्यूटी पर था, लेकिन रात 11.30 बजे तक घर नहीं लाैटा ताे परिजन तलाशते हुए मिल्स परिसर पहुंचे। उसके साथी मजदूराें का कहना है कि गुरुवार शाम 7 बजे प्रदीप ने उनके साथ खाना खाया था। उसके बाद से उसके बारे में उन्हें काेई जानकारी नहीं है। मिल्स प्रबंधन ने भी उसकी खाेजबीन नहीं की। मृतक के पिता दीपकराम भी इसी मिल्स में श्रमिक हैं, उन्हाेंने हत्या की अाशंका जताई है। इधर, मिल प्रबंधन पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ता रहा।

पुलिस काे पीएम रिपाेर्ट का इंतजार, शुरू की छानबीन
औद्याेगिक थाना प्रभारी सवाईसिंह राठाैड़ ने बताया कि बिहार के सासाराम निवासी दीपकराम जीनगर पाली के उम्मेद मिल्स में श्रमिक हैं, जाे परिवार समेत काफी साल से पाली में रहते हैं। उनका पुत्र प्रदीप राम भी मिल्स में श्रमिक है, जाे गुरुवार काे शिफ्ट पूरी करने के बाद घर नहीं लाैटा। परिजन उसे तलाशते मिल्स में पहुंचे ताे कार्यस्थल पर उसका शर्ट लटका मिला। प्रदीप के नहीं मिलने पर वे घर लाैट गए। शुक्रवार दिन में फिर से खाेजबीन करते हुए अंडरग्राउंड में पहुंचे ताे वहां हाैद में प्रदीप का शव मिला। पुलिस भी पोस्टमार्टम रिपाेर्ट के इंतजार में है, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

माैत पर संदेह के यह 3 अहम कारण, जिनका जवाब मिल प्रबंधन के पास नहीं

1. खाेजबीन क्याें नहीं की?
मिल्स में गुरुवार शाम 7 बजे प्रदीप ने साथी श्रमिकाें के साथ खाना खाया, जिसके बाद वह गायब हाे गया। परिजन भी खाेजते हुए मिल्स में पहुंचे और इसकी सूचना प्रबंधन काे दी। श्रमिक का शर्ट भी मशीनरी पर लटक रहा था। इसके बावजूद भी श्रमिक की खाेजबीन क्याें नहीं की गई?

2. एक फीट पानी में कैसे डूबा?
मिल्स के अंडरग्राउंड में बने हौद में श्रमिक का शव मिला, जिसके सिर और पीठ पर चाेटाें के निशान थे। हाे सकता है किसी ने उसकी हत्या के बाद घसीटते हुए हाैद में पटक दिया। हाैद में महज 1 फीट ही पानी है ताे ऐसा नहीं हाे सकता कि संतुलन बिगड़ने से वह गिरकर डूब गया हो?

3. मीडिया काे प्रवेश क्याें नहीं दिया?
श्रमिक का शव मिलने के बाद पुलिस के साथ श्रमिक व मिल्स प्रबंधन के लाेग माैके पर पहुंचे। वहां जमा हुए लाेगाें ने हाैद में शव मिलने से लेकर बाहर निकालने के वीडियाे और फाेटाे बना साेशल मीडिया पर वायरल किए। मगर मिल्स प्रबंधन ने मीडिया काे अंदर प्रवेश नहीं दिया।

^श्रमिक की माैत या उससे सबंधित किसी भी तरह के घटनाक्रम की जानकारी मेरे पास नहीं है। आप गलत पूछ रहे हाे, मैं परचेजिंग देखता हूं। श्रमिकाें का काम मुन्नासिंह देखते हैं। वाे ही इस बारे में बता पाएंगे। -केबी धूत, काॅमर्शियल मैनेजर, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स

श्रमिक प्रबंधक ने काॅल अटैंड नहीं किया : भास्कर ने मिल्स में श्रमिक प्रबंधक के रूप में तैनात मुन्नासिंह से संपर्क करने के लिए माेबाइल पर काॅल किए, लेकिन उन्हाेंने फाेन अटैंड ही नहीं किया।

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