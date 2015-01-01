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सुविधा:सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कीम में 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे

पाली11 मिनट पहले
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली छात्राएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। पात्र छात्राएं जिन्होंने सीबीएसई संबद्ध स्कूलों से 10वीं बोर्ड परीक्षा 2020 उत्तीर्ण की है, वे स्कॉलरशिप स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।

उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट cbse.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 दिसंबर है। वहीं, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 28 दिसंबर या उससे पहले जमा की जानी है।

इनमें भी कर सकते हैं आवेदन
अंतिम तारीख से पहले इन दो सीबीएसई स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहली, सिंगल गर्ल चाइल्ड प्लस टू स्टडीज- 2020 के लिए सीबीएसई मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। दूसरी, वर्ष 2019 में 10वीं पास सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सीबीएसई मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के ऑनलाइन आवेदन का नवीनीकरण।

स्कॉलरशिप के लिए ये योग्यता
सभी सिंगल गर्ल्स स्टूडेंट्स, जिन्होंने सीबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं और सीबीएसई से संबंधित स्कूल में कक्षा 11 या 12 की पढ़ाई कर रही हैं और जिनकी ट्यूशन शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रति माह 1,500 से अधिक नहीं है, वे इस योजना के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।

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