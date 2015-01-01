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हादसा:कार पलटने से युवक की मौत, दो लोग गंभीर घायल

सेंदड़ाएक घंटा पहले
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सबलपुरा फाटक के निकट गुरुवार तड़के करीब 4 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-162 से एक बोलेरो कैंपर कार पलटी खाकर पुराने राजमार्ग संख्या 14 पर आकर गिर गई। कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर घायल हो गए। एसआई अनाराम ने बताया बोलेरो कैंपर गाड़ी अहमदाबाद की एक कंपनी में किराए पर लगी हुई थी।

उसने दीपावली पर घर जाने के लिए बिना मोटर मालिक को बताए ही यूपी के रहने वाले युवकों काे अहमदाबाद से यूपी में अपने घर जाने के लिए रवाना कर दिया। इस दाैरान सेंदड़ा के निकट सबलपुरा फाटक के पास फाेरलेन पर चालक को नींद की झपकी आने पर गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर दौड़ते हुए गहरे गड्ढे के पास पुराने राजमार्ग पर आ गिरी।

इससे उसमें सवार अजय पुत्र तोड़ीसिंह निवासी हमीदपुर नगवा डक सिकंदर राव हाथरस उत्तरप्रदेश की ब्यावर में दौरान मौत हो गई। उसके गांव के ही गिरिराज व तेजवीर हादसे में गंभीर घायल हो गए। दाेनाें की हालत नाजुक होने पर ब्यावर से अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में रेफर किया है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मौके पर पहुंचकर घायलों को एंबुलेंस की मदद से तुरंत प्रभाव से ब्यावर अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहां पर अजय कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई।

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