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मांग:निमाज के सरकारी विद्यालय में रिक्त पड़े पद मुख्य सचिव आर्य से भरने की मांग की

निमाज6 मिनट पहले
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कस्बे में स्थित भगवान महावीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं पीईईओ राजेंद्र परिहार ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य से जयपुर में उनके निवास स्थान पर भेंटकर स्थानीय विद्यालय में लंबे समय से रिक्त पड़े 11 पदों को शीघ्र करवाने की मांग की।

प्रधानाचार्य परिहार ने मुख्य सचिव को विद्यालय की शैक्षणिक एवं भौतिक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाते हुए कहा कि विद्यालय भौतिक संसाधनों से संपन्न होने के कारण विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के आकर्षण का केंद्र है।

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