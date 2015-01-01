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ऑनलाइन प्रतियोगिता:महाविद्यालय जैतारण के ऑनलाइन प्रतियोगिता के परिणाम घोषित

निमाज3 घंटे पहले
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राजकीय महाविद्यालय जैतारण में राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत एवं महात्मा गांधी के विचारों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक ऑनलाइन चित्रकला, निबंध तथा स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन प्राचार्य प्रो.सम्पूर्णानंद राकेचा के निर्देशन में किया गया।

कार्यक्रम अधिकारी डॉ. संदीप कच्छवाह ने बताया कि प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता का परिणाम 19 नवंबर को घोषित किया गया। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हेमलता महात्मा, निबंध (महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा) प्रथम स्थान गौरव सैनी,चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हेमलता महात्मा एव निबंध (स्वच्छता के मायने एवं हमारे दायित्व) प्रथम स्थान मोहम्मद कैफ ने हासिल किया।

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