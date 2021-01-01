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निकाय चुनाव:दूसरी बार भाजपा बाेर्ड की तैयारी, कांग्रेस के दीपाराम काे 1 ही वाेट मिला, बैरवा तीसरी बार जीते

रानी3 घंटे पहले
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रानी में लगातार दूसरी बार भाजपा का बाेर्ड बन रहा है। हालांकि अंदरखाने सेंधमारी का डर सता रहा है, लेकिन कांग्रेस में भी यही हालात हैं। रानी में लगातार कई वार्डाें में निर्दलीयाें ने काफी संघर्ष किया। एेसे में अब चेयरमैन के लिए भी बड़ी लाॅबिंग हाेने की संभावना है। रानी में भाजपा को पिछले चुनावों के मुकाबले में तीन सीटों का फायदा हुआ। कांग्रेस को भी बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले 3 सीटों का फायदा हुआ।

दिग्गज जीते

निवर्तमान पालिकाध्यक्ष भाजपा के घीसूलाल चाैधरी वार्ड 11 से जीते। {निवर्तमान प्रतिपक्ष नेता सुनील बैरवा 10 वार्ड से लगातार तीसरी बार जीते। दिग्गज हारे

पूर्व पालिकाध्यक्ष हेमराज जैन वार्ड 14 से हारे। पूर्व ब्लाॅक अध्यक्ष कमला वार्ड 9 से हारीं। पूर्व पालिकाध्यक्ष मनीषा जैन के पति धर्मेंद्र जैन हारे।

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