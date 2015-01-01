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लापरवाही:सड़क पर लटक रही 11 हजार केवी लाइन के संपर्क में आने से डंपर का बिगड़ा संतुलन, पेड़ से टकराया

रेवदर2 घंटे पहले
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  • दिल्ली-कांडला हाईवे से सेलवाड़ा जाने वाली ग्रामीण सड़क पर हुआ हादसा
  • लोगों ने कहा- डिस्कॉम को कई बार इसकी शिकायत की, लेकिन ध्यान नहीं दिया

दिल्ली-कांडला हाईवे से सेलवाडा जाने वाली ग्रामीण सड़क पर तहसील तिराहे के पास शनिवार सवेरे डिस्कॉम की लापरवाही से एक हादसा हो गया। सेलवाडा माइंस जाने वाली इस अतिव्यस्ततम सड़क पर लटक रहे 11 हजार केवी लाइन का तार डंपर के संपर्क में आने से उसमें करंट दौड़ गया, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ा और अनियंत्रित होकर डंपर पेड़ से जा टकराया।

गनीमत रही कि बेकाबू डंपर सड़क से सटी दुकानों में नहीं घुसा, अन्यथा जनहानि हो सकती थी। इस हादसे से डंपर चालक इतना घबरा गया कि काफी देर तक सदमे में रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसको संभाला। जिस तार से ये हादसा हुआ वो डाकघर के पास लगे पोल से एक बैंक में दिए कनेक्शन का है, जो लंबे समय से झूल रहा है। लोगों ने कई बार डिस्कॉम को इसकी शिकायत भी की, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया।

सेलवाडा माइंस जाने वाले भारी वाहन अक्सर खलासी की मदद से तार को ऊंचा करके यहां से गुजरते हैं। शनिवार को जो डंपर इसके संपर्क में आया उसके साथ खलासी नहीं था और चालक तार की ऊंचाई को नहीं भांप पाया।

1. व्यस्ततम मार्ग पर लंबे समय से लटक रहे तार को नहीं सुधारा
रेवदर उपखंड मुख्यालय से सेलवाडा जाने वाली अतिव्यस्ततम सड़क पर लटक रहे बिजली के तार को डिस्कॉम ने गंभीरता से नहीं लिया। इस मार्ग पर सेलवाडा माइंस जाने वाले भारी वाहन गुजरते हैं। बीच सड़क लटक रहे इस तार को सुधारने के प्रति डिस्कॉम ने लापरवाही बरती। यदि समय रहते ढीले तार को कसा होता तो शनिवार को ये हादसा न होता।

2. डंपर चालक ने झूलते तार को देखने के बावजूद किया अनदेखा
सेलवाडा मार्ग पर दिनभर में सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। यहां से गुजरने वाले भारी वाहन झूलते तार को देखकर पहले ही सचेत हो जाते हैं। खलासी की मदद से पहले तार को उतर कराते हैं, फिर यहां से गुजरते है, लेकिन शनिवार को जिस डंपर में करंट दौड़ा उसके चालक ने झूलते तार को देखने के बावजूद अनदेखा कर दिया। ऐसे में तार डंपर के संपर्क में आ गया।

पेड़ से बची दुकानदारों की जान, बाइक व साइकिल भी हुई क्षतिग्रस्त
इस हादसे में सड़क किनारे खड़ी एक बाइक और साइकिल डंपर के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शी मुकेश कुमार ने बताया कि वो सड़क के किनारे अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। इस दौरान सेलवाडा की तरफ से आए डंपर चालक ने झूल रहे तारों को अनदेखा कर डंपर चला दिया। इस पर मौके पर खड़े लोग सावधान करने के लिए चिल्लाने लगे, तभी डंपर का पिछला हिस्सा तार के बीच लगे कट के संपर्क में ा गया। डंपर चालक फाटक खोल कर जैसे ही पीछे देखने लगा उसे करंट लग गया और वह नीचे कूद गया। असंतुलित होकर डंपर दुकानों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पेड़ से टकरा कर रूक गया। प्रत्यक्षदर्शी अरविंद अग्रवाल ने बताया कि वो अपनी मेडिकल की दुकान में बैठा ही था कि कुछ ही समय बाद अचानक डंपर असंतुलित होकर हमारी दुकानों की तरफ बढ़ने लगा मेडिकल के बाहर खड़ी बाइक को डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया।

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