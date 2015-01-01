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प्रेस कॉन्फ्रेंस:राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रवक्ता ने उपलब्धियों के बारे में बताया

रेवदर3 घंटे पहले
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  • राज्य सरकार के दो साल पूरे होने पर कांग्रेस ने गिनाई उपलब्धियां

राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में जिला प्रवक्ता हर्षुल अग्रवाल ने बताया कि गहलोत सरकार ने राज्य में विकास के साथ-साथ आम जनता के जीवन रक्षा को भी प्राथमिकता से लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में फैली वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए कुशल प्रबंधन के साथ राजस्थान राज्य अन्य राज्यों की तुलना में बेहतरीन रहा है।

अग्रवाल ने बताया कि जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना, क्षेत्र के कई दार्शनिक स्थलों तक मुख्य सड़कों का निर्माण, तलेटी से फोरलाइन तक सौंदर्यीकरण, सिरोही व आबूरोड में सीवरेज आदि जिले को कई उपलब्धियां दी है। जिला प्रवक्ता ने बताया कि राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के नेतृत्व में पिछले 2 वर्ष के मौजूदा सरकार के कार्यकाल में रेवदर विधानसभा क्षेत्र को उपलब्धियां हासिल हुई है, जिसमें 220 केवी जीएसएस, विद्यालयों का क्रमोन्नत, क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण प्रमुख है।

सांसद राज्यसभा नीरज डांगी ने बताया कि प्रदेश सरकार का दो साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। सिरोही जिले समेत प्रदेश के विकास के लिए कई बेहतरीन फैसले लिए है। कोरोना महामारी में बेहतरीन प्रबंधन करके प्रदेश की जनता के जीवन की भी रक्षा करने में गहलोत सरकार देश मे शीर्ष पायदान पर रही है। कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष हिमपाल सिंह देवल ने बताया कि प्रदेश की सरकार ने आमजन की भावनाओं को समझते हुए सिरोही जिले सहित समूचे प्रदेश में कई नए निर्माण कार्य व सौगातें दी है।

राज्य सरकार के दो साल पूरे हाेने पर कांग्रेस ने उपलब्धियां गिनाई। पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस कमेटी जिला उपाध्यक्ष हीराभाई अग्रवाल व नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित जोशी ने बताया कि बीते दो सालों में गहलोत सरकार ने चुनाव के समय किए गए 52 प्रतिशत वायदों को पूरा किया गया है। आबूरोड में एसडीएम कार्यालय एवं गांधीनगर क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना करना संगठन की भविष्य की योजनाएं है।

प्रदेश सरकार ने किसानों के ऋण माफ करने, किसानों को पेंशन देने, राज्य की सभी 144 मंडियों को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़कर उनके कल्याण के लिए कार्य किए गए है। पंचायतीराज चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाकर गहलोत सरकार ने अपना वायदा पूरा किया। गत भाजपा सरकार में बंद किए गए 20 हजार स्कूलों की समीक्षा कर खोलने के कदम उठाए गए है। भैसासिंह बांध एवं सीवरेज प्रोजेक्ट भविष्य में शहरवासियों के लिए बडे़ प्रोजेक्ट है। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी के प्रयासों की बदौलत शहरवासियों की पीने की पानी की समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा। इस मौके कांग्रेस कमेटी जिला उपाध्यक्ष राजेश गहलोत, प्रवक्ता ललितसिंह सांखला एवं नगरपालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष जेपीसिंह आदि मौजूद रहे।

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