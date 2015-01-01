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सीएचसी पर सुरक्षा:कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सीएचसी पर सुरक्षा सामग्री वितरित

रेवदर2 घंटे पहले
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अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेवदर को कोरोना वायरस से जुड़ी विभिन्‍न प्रकार की सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराई। इसके तहत एक हज़ार सर्जिकल ग्लव्स, दो हज़ार ट्रिपल लेयर फेस मास्क, दो सौ फेस सील्ड, पांच सौ सर्जिकल कैप, साठ एन 95 मास्क, 120 लीटर हाइपो क्लोराइड एवं एक स्प्रेयर मशीन सरपंच अजबाराम चौधरी, डॉ. मनीष शर्मा, डॉ. संदीप शर्मा, डा.ॅ हिमांशु शर्मा व समाजसेवी

कांतिलाल दवे की उपस्थिति में उपलब्‍ध कराए गए। सरपंच अजबाराम चौधरी ने फाउंडेशन की ओर से दी गई सहायता पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि पूर्व में भी फाउंडेशन ने इस तरह के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे जब भी इस तरह की जरूरत पड़ने पर फाउंडेशन से सहायता मिल पाएगी। उन्होंने फाउंडेशन की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य की भी सराहना की। उल्‍लेखनीय है कि अज़ीम

प्रेमजी फाउंडेशन सिरोही जिले में 2005 से शिक्षकों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। कोविड-19 की स्थिति में फाउंडेशन शिक्षकों के साथ लगातार ऑनलाइन कार्यशाला, सेमीनार, संवाद आदि कर रहा है। साथ ही कोविड-19 से उत्पन्न समस्याओं को देखते हुए फाउंडेशन की ओर से लॉकडाउन में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित किए गए। इसके साथ ही स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों को सुरक्षा के लिए मास्क, ग्‍लब्स, सेनेटाइज़र

आदि उपलब्ध कराए गए, जिसमें चिकित्सा विभाग के सीएचसी, पीएचसी एवं कोविड सेंटर के लिए थर्मल गन, पल्स ऑक्सीमीटर आदि भी शामिल हैं। इस मौके वार्ड पंच बलवंत मेघवाल, हरसन महाराए समेत फाउंडेशन से अली मोहम्मद, नवनीत रंजन, शंकर गिरि, साकेत आदि उपस्थित थे।

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