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निकाय चुनाव:10 साल बाद भाजपा की वापसी, पूर्व मंत्री अचलाराम की पत्नी व जीवनलता भी चुनाव हारीं

सादड़ी3 घंटे पहले
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सादड़ी में भाजपा काे 10 साल बाद वापस बाेर्ड बनाने में कामयाबी मिली है। यहां पर भाजपा ने कांग्रेस के गढ़ काे ढहा दिया। बहुमत हासिल करते हुए 35 में से 19 सीटाें पर कब्जा किया। हालांकि यहां पर सबसे बड़ा उलटफेर भी हुआ। पूर्व मंत्री अचलाराम की पत्नी जीवनलता चुनाव हार गईं।

दिग्गज जीते

निवर्तमान चेयरमैन दिनेश मीणा चुनाव जीते।

नगर अध्यक्ष कांग्रेस के रेखराज मेवाड़ा जीते। दिग्गज हारे

पूर्व चेयरमैन व भाजपा के जिलामंत्री दिलीप साेनी भी चुनाव हार गए।

राेचक :

वार्ड संख्या 13 से भाजपा के मांगीलाल गहलाेत व 14 से इनकी पत्नी सुमित्रा गहलाेत ने जीत दर्ज की।

सबसे अधिक वाेट से निर्दलीय हुलिया देवी 266 वाेट से जीतीं।

वार्ड 26 से बाबूलाल सिर्फ 3 वाेट जीते। अध्यक्ष के दावेदार : खुमी बाई व गीता बाई

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