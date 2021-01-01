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चुनाव परिणाम:सांचाैर में भाजपा-कांग्रेस बराबर - केवल, दिलीप, हीरा के बूते ही बनेगी शहरी सरकार

सांचौर5 घंटे पहले
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पार्षद को लेने पहुंचे वन मंत्री के पुत्र सत्येन्द्र कुमार। - Dainik Bhaskar
पार्षद को लेने पहुंचे वन मंत्री के पुत्र सत्येन्द्र कुमार।
  • परिणाम के बाद निर्दलीय पार्षद दिलीप के घर में छुपा होने के शक में दोनों पार्टी के नेता समर्थकों के साथ पहुंचे, हंगामे के बाद पुलिस दल ने दखल दिया

सांचौर नगरपालिका में भाजपा और कांग्रेस काे पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से खींचतान शुरू हो गई है। बोर्ड बनाने की पूरी गणित भी चुनाव में जीते 3 निर्दलीय पार्षदों पर टिक गई है। चुनाव परिणाम में 35 वार्डों में से कांग्रेस व भाजपा के खाते में 16-16 सीटें आने से दोनों पार्टी के बीच निर्दलीयों को अपने पक्ष में करने की गणित भी शुरू कर दी है।

अब स्थिति यह है कि तीन निर्दलीय पार्षद जिस खेमे में वोट करेंगे, वही पार्टी अपना बोर्ड बनाएगी। बताया जा रहा है कि 3 में से 2 निर्दलीय कांग्रेस के संपर्क में चले जाने से कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने का मजबूती से दावा कर रही है। इधर, भाजपा ने भी निर्दलीयों को अपने पक्ष में लाने को लेकर कोशिशें शुरू कर दी हैं। पालिका के वार्ड संख्या 2 से निर्दलीय प्रत्याशी हीराराम देवासी, 29 से केवलचंद सेठिया व 33 से दिलीप खोरवाल के चुनाव जीतने से दोनों पार्टियों की गणित बिगड़ गई। नगर पालिका चुनाव की मतगणना सुबह 9 बजे विद्यालय में शुरू हुई। दोपहर तक सभी वार्डों की चुनावी तस्वीर साफ होते हुए दोनों पार्टियां बहुमत से दूर हो गई। मतगणना के दौरान अधिकतर प्रत्याशी पार्टी की बाड़ाबंदी में होने से विद्यालय परिसर में नहीं पहुंचे।

चेयरमैन के दावेदार

  • कांग्रेस : चंपालाल जैन, नरेश सेठ, मोहनलाल पुरोहित व बीरबल बिश्नोई।
  • भाजपा : पीरचंद भंसाली, कपूरचंद संघवी, दौलतराज जैन।
  • कांग्रेस का दावा : दाे बागी व एक निर्दलीय काे शामिल कर बनाएंगे बाेर्ड
  • भाजपा की उम्मीद : भाजपा के पार्षद भाजपा के साथ, निर्दलीय काे पक्ष कर रचेंगे इतिहास
  • भाजपा व कांग्रेस की 16-16 सीटें, 3 निर्दलीय जीते

2 निर्दलीय कांग्रेस के संपर्क में होने की संभावना
तीन निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। इनमें से दो पार्षद कांग्रेस के संपर्क में हैं। वार्ड संख्या 2 से हीराराम देवासी व वार्ड संख्या 33 से दिलीप खोरवाल चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के संपर्क में चले गए, जबकि वार्ड संख्या 29 से कांग्रेस से बागी होकर चुनाव जीते केवलचंद सेठिया पर फिलहाल संशय बना हुआ है।

परिणाम के बाद निर्दलीय पार्षद दिलीप के घर पर ही छुपा होने के शक में दोनों पार्टी के नेता समर्थकों के साथ उनके घर पहुंच गए। घर के बाहर लोगों की भीड़ देख दिलीप के दादा छत पर चले गए। लोगों ने उन्हें ही दिलीप समझ हंगामा शुरू कर दिया। दोनों पार्टी के समर्थक भी दिलीप को अपने कब्जे में करने के लिए उलझ गए। दिलीप को अपने पक्ष में करने के लिए समर्थकों के साथ कांग्रेस की ओर से वन मंत्री के पुत्र सत्येन्द्र साहू व पार्टी नेताओं के साथ निर्दलीय पार्षद के घर पहुंचे थे। वहीं भाजपा के भी समर्थक व नेता वहां पहुंचने से हंगामा हो गया।

तनाव की स्थिति के बाद सूचना पर पुलिसदल मौके पर पहुंचा। परिजनों द्वारा दिलीप के यहां नहीं होने की बात कहने और पिछले 4 दिन से वह घर पर नहीं होने का हवाल देने के बाद वे वहां से रवाना हुए। इधर, भाजपा पालिका बोर्ड के बहुमत से एक संख्या कम होने से कांग्रेस खेमे में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। हालांकि भाजपा के 16 पार्षदों के साथ एक निर्दलीय पार्षद केवलचंद सेठिया भाजपा के संपर्क में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा बोर्ड बनाने को लेकर अंदरखाने पार्टी के भीतर नई रणनीति बनानेे में जुटे हैं। भाजपा पार्षदों को एकजुट रखने के लिए पार्टी स्तर के नेता जुटे हुए हैं, जिसको लेकर सांसद देवजी पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवणसिंह राव व पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने कमान संभाल रखी है।

मतगणना शुरू होते ही 15 मिनट बाद नतीजे आने शुरू
मतगणना शुरू होते ही ईवीएम से 15 मिनट बाद ही परिणाम आने शुरू हाे गए। सबसे पहले वार्ड संख्या 1,2,4,5 के परिणाम जारी किए। इसके बाद लगातार निरंतर अन्तराल से परिणाम आते रहे। इस दौरान प्रथम परिणाम के साथ कांग्रेस, निर्दलीय व भाजपा का खुलने से समर्थक मतगणना स्थल के बाहर जमा हो गए व जश्न मनाने लगे।

अध्यक्ष को लेकर आज होगा नामांकन
पालिकाध्यक्ष को लेकर सोमवार व मंगलवार को सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। वहीं, 3 फरवरी को नामांकन की जांच व 4 फरवरी को नामांकन वापसी व 7 फरवरी को पालिकाध्यक्ष को लेकर सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद मतों की गणना होगी। वहीं 8 फरवरी को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।

नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग कर सीटें ली है, पर बाेर्ड हमारी पार्टी का ही बनेगा। अध्यक्ष पद को लेकर पार्षदों के साथ बैठक कर निर्णय लेंगे।
- श्रवणसिंह राव, जिलाध्यक्ष, भाजपा

कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बनेगा। हमने 17 सीट जीती हैं, जिसमें 16 कांग्रेस प्रत्याशी है और 1 निर्दलीय कांग्रेस समर्थित हैं। 2 कांग्रेस के बागी हैं, उनको मना लिया है। अध्यक्ष पार्षदों की सहमति से बनाया जाएगा।
- सुखराम बिश्नोई, वन एवं पर्यावरण मंत्री

पार्षद के नहीं मिलने पर घर के बाहर तैनात पुलिस
पार्षद के नहीं मिलने पर घर के बाहर तैनात पुलिस

चुनाव में भाजपा व कांग्रेस काे पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से बाेर्ड बनाने की गणित में जुटे दिग्गज, दाेनाें पार्टियाें काे सेंधमारी का खतरा

  • सबसे युवा पार्षद : वार्ड 27 से विजेता भाजपा प्रत्याशी विक्रम कुमार, वार्ड 30 से कांग्रेस प्रत्याशी चंदा व वार्ड 31 से कांग्रेस प्रत्याशी भागीरथ राम सबसे युवा पार्षद है, इन सभी की उम्र 23 वर्ष है।
  • सबसे बुजुर्ग पार्षद : वार्ड 15 से विजेता भाजपा प्रत्याशी कपूरचंद सबसे बुजुर्ग हैं, इनकी 68 वर्ष है।
  • सबसे बड़ी जीत : वार्ड 28 से भाजपा के हजारीमल सबसे ज्यादा 444 मतों के अंतर से जीते।
  • सबसे छोटी जीत : वार्ड 29 से निर्दलीय केवलचंद और वार्ड 35 से कांग्रेस की ओखी देवी ने मात्र 10-10 मतों के अंतर से जीत दर्ज की।
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