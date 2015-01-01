पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Pali
  • Sanchore
  • Talks Were Held Between The Collector And The Farmers' Delegation, For The Last Four Days, There Was A Sit in In Front Of The Narmada Department Office.

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

धरना समाप्त:कलेक्टर व किसान प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हुई, पिछले चार दिन से नर्मदा विभाग कार्यालय के आगे चल रहा था धरना

सांचौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 1800 क्यूसेक पानी टेल तक पहुंचाने के आश्वासन पर धरना खत्म

नर्मदा विभाग कार्यालय के आगे चल रहा किसानाें का धरना गुरुवार काे चौथे दिन कलेक्टर से वार्ता के बाद खत्म हाे गया। 2200 सौ क्यूसेक की मांग को लेकर पिछले चार दिनों से किसान भूख हड़ताल पर बैठे थे। गुरुवार को कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, एसडीएम भूपेन्द्र यादव, नर्मदा विभाग के अधिकारियों के साथ किसान प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। बैठक में किसानो की लिखित मांगों पर सहमति बनने के बाद भूख हड़ताल समाप्त करने पर सहमत हो गए।

वार्ता के बाद किसान को एएसपी व एसडीएम, नर्मदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवाई। किसान हिन्दूसिंह दूठवा, जगदीश गोदारा, मिसराराम पुरोहित धमाणा सहित 28 अनशनकारी भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस दौरान डॉ.भूपेन्द्र बिश्नोई ने कहा कि विभाग के अधिकारियों की उदासीनता व गुजरात सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये से नर्मदा नहर के पानी की जल वितरण को लेकर परेशानी हुई है। उन्होंने राज्य के हिस्से के पानी को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता बरतने की बात कही।

बाराबंदी के लिए अधिकारी मॉनिटरिंग करें, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : कलेेक्टर : नर्मदा विभाग कार्यालय के बाहर किए जा रहे आंदोलन के समाप्त होने के बाद कलेक्टर गुप्ता ने नर्मदा मुख्यालय मौजूद अधिकारियों को किसानों से हुए समझौता वार्ता की पालना के लिए गंभीरता से कार्य करने व मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि विभाग के अधिकारी टेल तक पानी पहुंचाने के लिए गंभीरता से कार्य करें, वहीं नहरों पर पेट्रोलिंग के लिए जारी हो रखे ठेकेदार भी पानी चोरी को रोककर टेल तक पानी पहुंचाएं, किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर सख्त कार्यवाही होगी।

इन मुद्दों पर हुआ समझौता
किसानों ने 22 सौ क्यूसेक पानी की मांग रखी, विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 18 सौ क्यूसेक पानी मिल रहा है, जिसको बाराबंदी के आधार पर गुजरात से जल उपलब्धता अनुसार सभी वितरिकाओं की माइनरों में बाराबंदी अनुसार पानी टेल तक पहुंचाया जाएगा। नहरों में पानी बंद होने के बाद नहरों की ठोकरे एवं अवैध डिग्गियों में दो पाइप बंद करवाए जाएंगे। सभी अवैध पाइपों को विशेष अभियान चलाकर हटाया जाएगा। वार्ता में पानी की चोरी को रोकने के लिए मेवाड़ भील कोर के साथ स्थानीय थानों से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता एवं प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग की बात कही।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें