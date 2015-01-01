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मृतका के ससुर ने दी पुलिस में रिपोर्ट:घर में बने टांके में कूद कर विवाहिता ने की आत्महत्या

सायला5 घंटे पहले
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समीप के पीजोपुरा में बुधवार देर रात को एक विवाहिता ने अपने निर्माणाधीन मकान के टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतका धनी देवी पत्नी महेन्द्रनाथ थी। सूचना पर तहसीलदार मादाराम मीणा व उम्मेदाबाद पुलिस चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने शव को टांके से बाहर निकालकर जालोर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के मुताबिक मृतका के ससूर चेतनाथ ने रिपोर्ट दी है कि उसकी पुत्र वधु धनीदेवी रात को कमरें मे सोई थी। लेकिन सुबह घर से गायब मिली। अनहोनी का अंदेशा होने पर उसकी इधर उधर तलाश शुरू की। उसी दौरान घर में बने टांके में उसका शव तैरता मिला। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामले में पुलिस ने मृग दर्ज की हैं।

सुराणा में विवाहिता ने लगाया फंदा
क्षेत्र के सुराणा में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका ममता (22) पत्नी अर्जुनराम मेघवाल थी। एएसआई बाबुलाल राजपुरोहित ने बताया कि ममता ने घर के मकान के कमरे में लगी लोहे की पाइप के फंदा लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव को पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में मृतका के ससुर ओखाराम ने रिपोर्ट दी हैं। एसडीएम सीमा तिवाड़ी मामले की जांच कर रही है।

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