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राहगीर परेशान:क्षतिग्रस्त सड़क से राहगीर परेशान, आए दिन हो रहे हादसे

सायला5 घंटे पहले
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  • 7 वर्ष पूर्व विधायक कोटे से हुआ था निर्माण, अब कोई नही ले रहा सुध

क्षेत्र के बावतरा से मेंगलवा को जोडने वाली मुख्य सड़क क्षतिग्रस्त होने से श्रद्धालु, वाहन चालक सहित राहगीर परेशान हैं। इस सड़क पर कई प्राचीन मंदिर है जहां प्रदेश सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सडक मार्ग क्षतिग्रस्त होने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। इन गांवों की संपर्क सडक का निर्माण करीब 9 वर्ष पूर्व विधायक कोटे से हुआ था। जिसके बाद अब क्षतिग्रस्त होने के बाद अभी तक किसी ने सुध नही दी है। जिसके चलते अब यह सड़क पूरी तरह से गड्डों मे तब्दील हो गई हैं और करीब एक फीट तक के गड्ढे पड़ गए है। जिसके कारण वाहनो व राहगीरों को चलना मुश्किल हो गया है।

दो से तीन फिट रह गई है सड़क : सडक के क्षतिग्रस्त होने से 6 किमी लंबी सड़क पर कई जगह गड्ढे बन गए है। जिसके कारण 10 फीट सड़क अब टूटकर मात्र दो से तीन फीट तक ही रह गई है। वही सड़क पर से डामर व कंकरीट का कई जगह नामोनिशान भी नही रहा है। जिसके चलते खासकर दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें से निकलने वाले नुकीले पत्थरों से दुपहिया वाहन के टायर पंक्चर भी हो जाते है और कई बार हादसाे भी हो जाते है। क्षेत्र में कैवाय माता का मंदिर होने से कई श्रद्धालु हर माह पूर्णिमा को दर्शन के लिए आते हैं। उन्हें परेशानी उठानी होती है।

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