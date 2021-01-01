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प्रवेश शुरू:इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू

शिवगंज2 घंटे पहले
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)में सत्र 2021 के लिए प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक विद्यार्थी इस सत्र में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों, एम ए (हिंदी और राजनीति विज्ञान) में प्रवेश ले सकते है। इग्नू अध्ययन केंद्र राजकीय महाविद्यालय शिवगंज के समन्वयक डॉ. रवि शर्मा ने बताया कि बैचलर डिग्री कार्यक्रम में बीए और बी कॉम एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रम में प्रयोगशाला तकनीक में प्रवेश ले सकते है।

इग्नू में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी महाविद्यालय की हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर एवं ई-मित्र की सहायता से भी प्रवेश ले सकते है। सह समन्वयक डॉ. भूपेश डी वर्मा ने बताया कि प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री इग्नू की ओर से निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी एवं साथ ही कला संकाय में ऑनर्स में भी प्रवेश उपलब्ध है।

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