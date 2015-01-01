पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जांच:खाद्य योजना में अपात्र सक्षम लोगों की शिकायत मिलने पर अब गंभीरता से होगी विभागीय जांच

शिवगंज3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने राज्य के सभी कलेक्टर एवं जिला रसद अधिकारियों को आदेश जारी कर अपात्र सक्षम व्यक्तियों की ओर से पात्र व्यक्तियों के हिस्से का लाभ उठाने की मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेकर उसकी जांच कराने के निर्देश दिए।

शासन सचिव जैन ने अपने आदेश में बताया है कि राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वितों को विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की पात्रता सूची तैयार की गई है, जिसके आधार पर लाभार्थी कई प्रकार के लाभ प्राप्त करते है। इन सूचियों में सर्वे की कमियों के कारण अपात्र लोगों के नाम आने से इस बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती है।

लेकिन ऐसी शिकायतों की जांच गंभीरता से नहीं करवा कर केवल रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाती है और जिससे अनेक अपात्र व्यक्ति सूची में लाभ प्राप्त करते रहते है और पात्र व्यक्तियों को जोड़ने में सिलिंग की समस्या आती है।

अपात्र व्यक्तियों की कई बार बेनाम शिकायत भी मिलती है, जिसमें तथ्यात्मक रूप से कई अपात्र व्यक्तियों, जिसमें सक्षम किसान, उद्यमी सम्मिलित है। इसकी गंभीरता से जांच करवाई जाए, ताकि पात्र व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हो सके एवं इनकी सूची भी साफ सुथरी हो पाए। शासन सचिव के आदेश की पालना करते हुए सिरोही जिला रसद अधिकारी कालूराम खौड़ ने शिवगंज, पिंडवाड़ा, रेवदर, माउंट आबू व सिरोही के उपखंड अधिकारियों को अपात्र सक्षम व्यक्तियों की ओर से पात्र व्यक्तियों के हिस्से का लाभ उठाने के मामले की प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेकर जांच करवाने के निर्देश दिए है।

खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री की सूची बनी हुई है, जिसमें अपात्र व्यक्तियों के नाम भी सर्वे की कमी के कारण आ गए है, जिसे राज्य सरकार ने अब गंभीरता से लेकर ऐसे मामलों में प्राप्त होने वाली शिकायतों की जांच करवाने का आदेश दिया है। -भागीरथराम चौधरी, एसडीएम, शिवगंज

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें