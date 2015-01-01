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चर्चा:पेंशन समाज की मासिक बैठक में समस्याओं पर हुई चर्चा

शिवगंज5 घंटे पहले
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राजस्थान पेंशनर्स समाज शिवगंज की मासिक बैठक गुरुवार को पेंशन भवन में अध्यक्ष रघुनाथ मीणा की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयसिंह गहलोत की मौजूदगी में आयोजित की गई। इसमें 7वें वेतन के एरियर भुगतान नहीं होने समेत पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पेंशनरों ने 7वें वेतन के एरियर का भुगतान नहीं होने पर इस समस्या का निस्तारण करवाने के लिए सीपीपीसी कार्यालय जयपुर को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया। पोसालिया के करूणा शंकर जोशी ने पेंशनरों को मौसमी फल, अंकुरित अनाज खाने की सलाह देते हुए अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखने का आग्रह किया। पेंशनर रामलाल

खंडेलवाल व गोविंद खंडेलवाल ने गायत्री मंत्र के साथ अख्रंड ज्योति, युग निर्माण, हारिये नहीं हिम्मत पुस्तक एवं गायत्री मंत्र आदि उसके प्रसार प्रचार के महत्व की जानकारी दी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष गहलोत ने विचार व्यक्त किए एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सजग रहने का आह्वान किया। बैठक में भूरसिंह परमार, प्रतापसिंह राठौड़, हजारीमल सोलंकी, भूराराम माधव, सूर्य प्रकाश श्रीमाली, दलपतसिंह, मालाराम

कुम्हार, गुलाब खां, मांगीलाल परिहार, रूपाराम मीणा, गिरधारीलाल खंडेलवाल, करीम बक्श, रतनलाल शर्मा, रमेश परमार, रूस्तम अली, लक्ष्मी नारायणलाल, भंवरलाल राठौड़, प्रेमाराम प्रजापति व जोरावरसिंह मौजूद थे।

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