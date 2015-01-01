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जागरूक:स्वदेशी उद्योगों एवं संस्कृति के विकास के लिए किया जागरूक

शिवगंज4 घंटे पहले
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स्वदेशी जागरण मंच शिवगंज की ओर से आदर्श विद्या मंदिर में दत्तोपंत ठेंगडी जन्मशती वर्ष का समापन समारोह समाज सेवी राधेश्याम अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। समारोह के मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरीलाल थे। उन्होंने दत्तोपंत ठेंगडी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे स्वदेशी जागरण मंच के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ व भारतीय किसान संघ के संस्थापक भी रहे है।

स्वदेशी उद्योगों एवं संस्कृति के विकास के लिए आमजन को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने व प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा स्वदेशी से ही संभव है। समारोह में आत्मनिर्भर भारत बनाने के साथ साथ कोविड़-19 काल में अपना व्यवसाय बंद रहते हुए भी अपने अधीनस्थ मजदूरों व कर्मचारियों को परिवार भाव से आर्थिक संबल प्रदान करने वाले उद्यमियों का माल्यार्पण, दुपट्टा व पुस्तक संच प्रदान कर सम्मान किया है। समारोह में स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉ. धर्मेंद्र दुबे, प्रांत संयोजक अनिल वर्मा, प्रांत बाल कार्य प्रमुख रामचंद्र रावल, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री भवानी शंकर, जोधपुर

जिला प्रचारक तरूण कुमार, जिला प्रमुख जोधपुर पूनाराम चौधरी, जिला संयोजक राकेश राजपुरोहित, सह संयोजक दिनेश रावल, चंपालाल, माणक प्रजापत, भरत प्रजापति, गौतम कुमार, राजेंद्र सोलंकी, राजेश अहीर, लक्ष्मण परिहार, अशोक अग्रवाल, हिरल कुमारी, भरत कुमार, जैसाराम माली, मोहनलाल सोलंकी, शत्रुधन गौड़, पंकज कुमावत, मांगीलाल टांक, गोविंदसिंह, रतन मीणा समेत कई कार्यकर्ता, जन प्रतिनिधि मौजूद थे। समारोह का समापन नरेश त्रिवेदी ने काव्य गीत की प्रस्तुति देकर किया।

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