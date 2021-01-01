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राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन:नगर पालिका ने दिए स्ट्रीट वेंडरों को परिचय-पत्र

शिवगंज2 घंटे पहले
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राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बुधवार को नगर पालिका कार्यालय में आयोजित किए समारोह में चेयरमैन वजींगराम घांची व अधिशासी अधिकारी नील कमलसिंह राणावत ने स्ट्रीट वेंडरों को व्यवसायिक पहचान पत्र व परिचय पत्र वितरण किए है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राणावत ने बताया कि शहर में थडी, थेला,फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडरों को विक्रय प्रमाण-पत्र प्रदान किए है।

पीएम स्वनिधि योजना के तहत सभी स्ट्रीट वेंडरों को जिनका कोरोना के लॉकडाउन दौरान व्यवसाय प्रभावित हुआ है, उनको इस योजना के तहत 10 हजार रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि वे अपने प्रभावित व्यवसाय को पुन:स्थापित कर पाए। चेयरमैन घांची ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में कुल 540 स्ट्रीट वेंडरों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए है, जिसमें से बैंकों के माध्यम से 142 स्ट्रीट वेंडरों के आवेदन स्वीकृत हो गए है एवं 48 स्ट्रीट वेंडरों को तो राशि वितरण भी कर दी गई है। घांची ने बताया कि सभी स्ट्रीट वेंडरों को इस योजना से जल्द ही लाभांवित किया जाएगा।

इस मौके जिला परियोजना प्रबंधक ओमसिंह राजपुरोहित, हनुमान शर्मा, योजना प्रभारी निंबाराम, सामुदायिक संगठक कुसुम प्रजापत व अमृत गर्ग भी मौजूद थे।

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