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अव्यवस्था:शिवगंज बाजार में पार्किंग स्थल नहीं होने से बिगड़ी यातायात व्यवस्था

शिवगंज3 घंटे पहले
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  • बाजार में दुकान मालिकों द्वारा दुकान के बाहर सामान रखने से संकरा हुआ रास्ता, बड़े वाहन आने से हो जाती है जाम की स्थिति

कपड़ा, ज्वैलर्स, मिठाई, कटलेरी व फल-सब्जी के व्यवसाय में आगे शिवगंज के बाजार में वाहनों की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल नहीं होने से बाहर से आने वाले फोर व्हीलर वाहनों के चालक व सवार परेशान है। दुपहिया वाहनों की संख्या लगातार बढऩे से बाजार की अधिकांश सड़कों पर यातायात व्यवस्था के हाल-बेहाल है। तांगा स्टैंड से कुबेर मार्केट तक तो सड़क पर इतने दुपहिया वाहन खड़े रहने से पैदल निकलना भी मुश्किल होता है।यहीं हाल, नाश्ता गली, धानमंडी, हलवाई बाजार, गांधी चौक, कलापुरा मार्ग व अग्रसेन सड़क पर है। बाजार में दिन के समय यातायात नियंत्रण के लिए ऑटो समेत सभी वाहनों का प्रवेश निषेध किया हुआ है, इसके बाद भी कई वाहन बाजार में प्रवेश होते है एवं सड़कों पर नगर पालिका की ओर से सफेद रंग की करवाई लाइनिंग की अवहेलना कर कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर सड़क पर स्टैंड बोर्ड लगवा दिए है, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ गई है। बोर्ड लगने एवं दुपहिया वाहन रखने से संकरी हुई सड़कों पर कई बार वाहनों का प्रवेश होने से जाम भी लग जाता है।

लाइनिंग की कर रहे अनदेखी : बाजार की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए नगर पालिका की ओर से पहले सड़कों के दोनों किनारों पर सफेद रंग की लाइनिंग करवा कर सभी व्यापारियों को प्रतिष्ठानों के बाहर लाइनिंग के अंदर सामान, साइकिल व बाइक को रखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन वर्तमान में लाइनिंग की अनदेखी कर उसके बाहर स्टैंड बोर्ड लगने, सामान, बाइक रखने से फिर से सड़क संकरी हो गई है। यातायात की व्यवस्था के लिए बाजार में पार्किंग स्थलों की भी कमी है।

यहां पर है अधिक परेशानी : बाजार में होली चौक नाश्ता गली, हलवाई बाजार, अग्रसेन सड़क, आरके कॉम्पलेक्स सड़क, पुरानी सब्जी मंडी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सड़क, कलापुरा रोड, गजानंद मंदिर, आजाद चौक व गोल बिल्डिंग के पास की सड़क पर लाइनिंग की पालना नहीं किए जाने एवं वाहनों का प्रवेश होने से सबसे ज्यादा लोगों के आगमन मेंं दिक्कतें हो रही है। शुक्रवार शाम 4 बजे बाजार में अग्रसेन सड़क पर एक कार के प्रवेश होने से जाम लग गया, जो बड़ी मुश्किल से दुबारा सुचाऊ हो पाया।

आवासीय मोहल्ले में बड़े वाहन खड़े करने से कई बार होती है कहासुनी : शहर के मालियोवास में बाहर से आने वाले लोगों के वाहन व लोडि़ंग वाहनों को खड़ा किया जाता है। ये वाहन सुबह 9 से रात 8 बजे तक रहते है। यहां कई बार तो वाहन चालकों को मकानों के बाहर वाहन खड़े किए जाने से लोगों की खरी-खोटी भी सुननी पड़ती है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि सड़क के बीच में जगह है, वहां वाहनों
को खड़े नहीं किए जाते है,
जबकि मकानों के आगे ही वाहन खड़े किए जाते है। सड़क
चौड़ी होने के बाद भी मकानों के आगे वाहनों को खड़े किए जा रहे है, जिससे आवागमन में परेशानी होती है।

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