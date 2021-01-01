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प्रेरणा:राजू सोनी और राकेश कुमार सोनी शहर के सरकारी अस्पताल में 25 लाख की लागत से बनवा रहे पांच एसी कॉटेज

शिवगंज2 घंटे पहले
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  • पिता की याद में सरकारी अस्पताल में 5 एसी कॉटेज बनवा रहे पुत्र

शहर के राजकीय सामुदायिक अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके इसलिए दो बेटे अपने पिता की याद में 5 एसी कॉटेज बनवा रहे है, जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है।

काॅटेज का निर्माण कार्य शुरु होने के बाद शिवगंज समेत आस-पास गांवों के लोगों को उपचार के लिए भर्ती रहने में और अधिक सुविधा मिलेगी। जानकारी के अनुसार शिवगंज निवासी राजू भाई व राकेश कुमार सोनी अपने पिता स्व.गोपीलाल बाड़मेरा की स्मृति में राजकीय सामुदायिक अस्पताल परिसर में 5 कॉटेज का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी लागत करीब 25 लाख रुपए आने की संभावना है।

सभी कॉटेजों में एसी, लाइट, फर्नीचर की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती रहने वाले मरीजों को सुविधा मिल सके। दानदाता राकेश कुमार सोनी ने बताया कि अस्पताल में पिता स्व. गोपीलाल बाड़मेरा की स्मृति में पांच एसी कॉटेज बनाए जा रहे है। कॉटेज भवन का निर्माण कार्य छत तक हो गया है और दो महीन में निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।

दो महीने पहले भामाशाह की अध्यक्षता में हुआ था शिलान्यास

राजकीय सामुदायिक अस्पताल परिसर में कॉटेज का निर्माण कार्य 30 नवंबर को विधायक संयम लोढ़ा के मुख्य आतिथ्य एवं दानदाता पुष्पा देवी पत्नी स्व.गोपीलाल सोनी की अध्यक्षता में शुरु हुआ है। पिछले करीब दो महीने से कॉटेज का निर्माण कार्य चल रहा है। समाज सेवी जनक सोनी ने बताया कि राजकीय अस्पताल में इस समय कॉटेज वार्ड की सुविधा नहीं है, ऐसे में नए कॉटेज वार्डों का निर्माण होने के बाद मरीजों को सुविधा होगी।

एक कॉटेज में रहेंगे 2 बेड
कॉटेज वार्डों में कुल 10 बेड लगाए जाएंगे, यानी प्रत्येक वार्ड में दो बेडों की सुविधा रहेगी। इसमें सभी बेड मरीजों के लिए भी आरक्षित किए जा सकते है और एक बेड मरीज व एक बेड मरीज के साथ रहने वाले व्यक्ति के लिए भी आरक्षित किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में कॉटेज बनने के बाद मेडिकल रिलीफ सोसायटी की बैठक में ही निर्णय लिया जाएगा।

अस्पताल में थी कॉटेज की जरूरत
अस्पताल में कॉटेज वार्डों की जरूरत थी जो दानदाता पुष्पा देवी पत्नी स्व.गोपीलाल बाड़मेरा एवं उनके बेटों के सहयोग से बन रहे कॉटेज वार्डों से पूरी हो जाएगी। सभी 5 कॉटेज वार्डों में एसी भी लगाए जाएंगे, जिससे भर्ती रहने वाले मरीजों को उपचार के समय ओर सुविधा होगी।
डॉ गोपाल सिंह, प्रभारी, राजकीय सामुदायिक अस्पताल, शिवगंज

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