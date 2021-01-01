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ऊंट वध तैयारी:वध के लिए ले जाए जा रहे 27 ऊंट को नेपाल बॉर्डर से सिरोही लाए

सिरोही2 घंटे पहले
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वध के लिए ले जाए जा रहे 27 ऊंटों को बचा कर बिहार व नेपाल बॉर्डर पर स्थित अररिया जिले से नौ दिन का सफर तय कर बुधवार को सिरोही लाया गया। इन ऊंटों को अररिया जिले के तहसील पलासी पुलिस थाने के मार्फत संरक्षण एवं रख रखाव के लिए पीएफ शाखा सिरोही को सुपुर्द किए गए।

रेगिस्तान का जहाज एवं राज्य पशु ऊंट जो तस्करों के माध्यम से बाडमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर एवं जैसलमेर से अवैध तरीके से राजस्थान होते बिहार के मार्ग से पश्चिमी बंगाल से बांग्लादेश के वधशाला में बड़े पैमाने पर पहुंच रहे है।

ऊंटों को वध से बचाने के लिए ज्ञान फ़ाउंडेशन, अररिया जिले के कलेक्टर प्रशांत कुमार, पुलिस अधीक्षक हरदयाल, पशु चिकित्सक डॉ. राहुल कुमार एवं इनकी टीम के कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। यह ऊंट पीएफए संस्था के अध्यक्ष भरत संघवी के मार्गदर्शन में उतारे गए एवं पीएफए के कार्यकर्ता दिन भर सेवा में जुटे रहे।

संस्था सचिव अमित दियोल ने बताया कि पीएफए ऊंट आश्रय स्थल में पल रहे ऊंटों के रख रखाव के लिए प्रतिदिन 15 हजार रुपए खर्च आ रहा है। एक तरफ कोरोना की मार एवं भामाशाहों की कमी के कारण संस्था दिन प्रतिदिन कर्ज के बोझ तले जूझ रही है।

स्वस्थ ऊंटों को ऊंट पशुपालकों को उत्तरदायित्व प्रपत्र भरवाकर निशुल्क वितरण किए जा रहे है एवं अस्वस्थ एवं नर ऊंटों को संरक्षण पीएफए की ओर से संचालित ऊंट आश्रय स्थल पर किया जा रहा है। यह आश्रय स्थल पिछले कई वर्षों से संचालित है।

संस्था के उपाध्यक्ष पुखराज पी शाह ने भामाशाहों से निवेदन किया है कि इस संकट की घडी में वध से बचाए ऊंटों के लिए चारा पानी एवं संरक्षण के लिए सहयोग दान की संस्था द्वारा अपील की गई है।

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