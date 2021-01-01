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कोरोना वैक्सीनेशन:पहले चरण का वैक्सीनेशन महिलाओं के नाम 60.05% महिला हैल्थ वर्कर्स ने लगवाए टीके

सिरोही5 घंटे पहले
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सिरोही. पहले चरण के कोविड वैक्सीनेशन में महिला हेल्थ वर्कर्स पुरुषों से आगे रही है। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
सिरोही. पहले चरण के कोविड वैक्सीनेशन में महिला हेल्थ वर्कर्स पुरुषों से आगे रही है। (फाइल फोटो)
  • पहले चरण के आठ दिनों में जिले में हुआ 59.06 प्रतिशत टीकाकरण, 3 फरवरी से शुरू होगा दूसरा चरण
  • पहले चरण के तहत पुरुष हेल्थ वर्कर्स से 20.14 प्रतिशत ज्यादा महिलाओं ने लगवाए टीके

जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। 16 जनवरी से शुरू हुए इस चरण के आठ दिनों में 59.06 प्रतिशत टीकाकरण हुआ। पहले चरण का टीकाकरण महिलाओं के नाम रहा। महिला हैल्थ वर्कर्स ने 60.05 प्रतिशत और पुरुष हैल्थ वर्कर्स ने 39.91 प्रतिशत टीके लगवाए।

टीकाकरण में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही और पुरुषों से 20.14 प्रतिशत एवं कुल टीकाकरण से 0.99 फीसदी ज्यादा टीके लगवाए। जिले के अलग-अलग केंद्रों पर हुए टीकाकरण के आठ दिनों में से पांच दिन महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा टीके लगवाकर इस अभियान को सफल बनाया। जिले में शुक्रवार को पहला चरण पूरा हो चुका है। शनिवार को आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ और रविवार को पल्स पोलियो की वजह से टीकाकरण नहीं हुआ।

अगले दो दिन तक पल्स पोलियो अभियान की वजह से वैक्सीनेशन नहीं होगा। दूसरा चरण 3 फरवरी से शुरू होगा। दूसरे चरण में कोरोना महामारी में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। इसमें प्रशासनिक विभाग, पुलिस, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्व एवं पंचायतीराज के अग्रिम पंक्ति के अधिकारी-कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा।

3 फरवरी से शुरू होगा दूसरा चरण, सभी विभागों के फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा
पहले चरण में चिकित्सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य मित्रों का टीकाकरण किया गया। सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि जिले में पहला चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण 3 फरवरी से शुरू होगा। दूसरे चरण में प्रशासनिक विभाग, पुलिस, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्व एवं पंचायतीराज के अग्रिम पंक्ति के अधिकारी-कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा।

जिन हैल्थ वर्कर्स ने टीके नहीं लगवाए, अब उनको खुद के खर्चे से लगवाना होगा
सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि सरकार के आदेश है जिन हैल्थ वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन के बाद भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है उनके नाम सूची से हटा दिए जाएं। एक बार नाम हटने के बाद यह हैल्थ वर्कर्स सरकारी कोटे से मुफ्त वैक्सीन नहीं लगवा सकेंगे। इनको खुद के खर्चे से वैक्सीन खरीदकर लगवानी होगी।

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