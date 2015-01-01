पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

डिजिटिलीकरण:सहकार गोष्ठी के साथ 67वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह का समापन, डिजिटिलीकरण पर दिया जोर

सिरोहीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

सिरोही केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय में 67 वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह का समापन किया गया। सप्ताह के अंतिम दिन सहकार गोष्टी का आयोजन बैंक के प्रबन्ध निदेशक दिनेश कुमार बोहरा की अध्यक्षता में किया गया। बैंक के प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि सहकारिता का मूल उद्देश्य वित्तीय समावेशन, सहकारिता के माध्यम से डिजिटलीकरण और सोशल मीडिया के माध्यम से परस्पर एक दूसरें का सहयोग कर आवश्यकताओं एवं जीविकोपार्जन की पूर्ति करना है। सहकारिता के तहत सिरोही जिलें में 68 पैक्स/लेम्पस कार्यरत है जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पाद में वृद्धि करने के लिए वित्तपोषण एवं इनपुट के तहत खाद, बीज, पेस्टीसाइड इत्यादि के साथ ग्रामीण क्षेत्र में किसानों एवं ग्रामीण जनता को रूपे डेबिट कार्ड उपलब्ध करवाए जा रहे है, जिनके माध्यम से किसान एवं ग्रामीण जनता नवीनतम तकनीकी का उपयोग कर सके।

बदलते आर्थिक परिवेश में नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी के तहत फसली ऋण ऑनलाइन वितरण किया जा रहा है तथा सहकारी समितियों स्तर पर माइक्रो एटीएम एवं पीओएस मशीन लगाए गए है। जिलें में कार्यरत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से एनईएफटी एवं आरटीजीएस के माध्यम से ग्रामीण जनता फंड्स का स्थानांतरण सुगमता से कर रही है। सहकार सप्ताह में बैंक के मुख्य प्रबन्धक राजेंद्रकुमार हाडा, वरिष्ठ प्रबन्धक कुमारी दीपिका सोनी, प्रबन्धक उमाशंकर दवे, राजेन्द्रसिंह सोलंकी, विशाल सिंह शेखावत, मयंक शर्मा, श्रीकृष्ण चौधरी, हरीश चौधरी मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें