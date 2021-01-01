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कार्रवाई:शराब के अवैध निर्माण व परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई

सिरोही2 घंटे पहले
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आबकारी एवं पुलिस विभाग की ओर से जिले में अभियान चलाकर मदिरा के अवैध निर्माण, उत्पादन, परिवहन, संग्रहण एवं बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस अभियान के तहत अब तक 8 महत्वपूर्ण मामलों सहित 69 मामले दर्ज कर 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

इन मामलों में 10 वाहन जब्त कर देशी शराब की 105 बोतलें, मदिरा की 16413 बोतल, हथकढ़ की 225 बोतल, बीयर की 54 बोतलें जब्त कर 9220 लीटर वॉश नष्ट की जा चुकी है। आबकारी एवं पुलिस विभाग का परस्पर समन्वय स्थापित कर हाईवे स्थित ढाबों एवं हाईवे से गुजरने वाले टैंकर्स की नियमित रुप से गहन जांच की जा रही है।

इसके अलावा उद्योग विभाग स्तर से मिथानोल आधारित उत्पादों के निर्माताओं एवं विक्रेताओं को सूचीबद्ध कर उक्त ईकाईयों का तहसीलदार, आबकारी निरीक्षक एवं संबंधित थानाधिकारी की कमेटी का गठन कर निरीक्षण किया गया। इस तरह की ईकाईयों पर भी समय-समय पर निरीक्षण कर मिथानोल के संचालन व अनुचित उपयोग पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है।

आबकारी विभाग ने मुखबीर प्रोत्साहन योजना व अभियान के तहत मदिरा के अवैध निर्माण, उत्सादन, परिवहन, संग्रहण एवं बिक्री की सूचना देने वाले की सूचना सही होने पर एक लाख रुपए इनाम स्वरुप दिए जाएंगे। विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर 18001806436 जारी किए है। इस पर शराब के अवैध निर्माण, उत्पादन, परिवहन, संग्रहण एवं बिक्री की सूचना दी जा सकती है।

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