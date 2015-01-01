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नवीनीकरण:लॉ कॉलेज में अस्थाई नवीनीकरण के लिए 7 से 21 नवंबर तक जमा होंगे आवेदन

सिरोही5 घंटे पहले
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| राजकीय विधि महाविद्यालय सिरोही में सत्र 2019-20 में विधि प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत रहे विद्यार्थी सत्र 2020-21 के लिए अगली कक्षा में पूर्ण रूप से अस्थायी नवीनीकरण (प्रोन्नत) के लिए 7 नवंबर से 21 नवंबर तक आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। छपे हुए आवेदन पत्र विद्यार्थी महाविद्यालय कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों समेत महाविद्यालय कार्यालय में सवेरे 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक रूप से सशुल्क जमा करवाना होगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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