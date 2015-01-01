पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

ज्ञापन:बहुजन क्रांति मोर्चा व राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने एडीएम को दिया ज्ञापन

सिरोही5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

बहुजन क्रांति मोर्चा सिरोही के बैनर तले राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद सिरोही ने एडवोकेट सुंदरलाल मोसलपुरिया के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ‌विभिन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले उन्होंने मांग रखी कि भारत के विभिन्न राज्य में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के लिए विकास के नाम पर जल जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक कृत्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करने की मांग की। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि संविधान में प्राचीन आदिवासी

समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान प्राप्त हैं और इसी पहचान के आधार पर तमाम प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेद में अधिकार प्राप्त हैं। सभी संगठनों ने अपनी बुनियादी और जायज मांगों को एकत्रित कर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया है । इस मौके राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के जिला संयोजक

एडवोकेट गोविंद राणा, एडवोकेट हरि ओम दत्ता, तुलसाराम भील, एडवोकेट हिम्मत सिंह आढ़ा, एडवोकेट दशरथ सिंह चारण, एडवोकेट मुनव्वर हुसैन, एडवोकेट ओम, प्रकाश दहिया, यश राज मौर्य व मदनलाल चौहान मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें