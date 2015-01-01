पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रिपोर्ट कार्ड:भारतीय जनता पार्टी  ने कहा किसानों-नौजवानों के साथ की वादाखिलाफी

सिरोही3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

भाजपा जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित ने कांग्रेस सरकार के दो वर्ष के रिपोर्ट कार्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले दो साल में हर मोर्चे पर विफल रही, ना तो किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ कर पाई, ना ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाई, ना ही अपराधों पर नियंत्रण कर पाई। राजस्थान में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं और महिला, दलित एवं आदिवासी गहलोत राज में प्रताड़ित हो रहे हैं।

जिलाध्यक्ष ने बताया कि भाजपा सरकार ने जिले के विकास के लिए जो कार्य स्वीकृत किये थे वो भी कांग्रेस सरकार ने बंद करवा दिए है और बजट नही होने का रोना रो रही है। सरकार दो साल में एक भी विकास का नया काम अपने शासन में शुरू नहीं कर पाई, जिसका दुष्परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

इधर, पूर्व जिलाध्यक्ष लुम्बाराम चौधरी ने बताया कि गहलोत सरकार दो साल में हर मोर्चे पर विफल रही, ना तो किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ कर पाई, ना ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाई, ना ही अपराधों पर नियंत्रण कर पाई, राजस्थान में आपराधिक घटनाएं चरम पर हैं और महिला, दलित एवं आदिवासी गहलोत राज में प्रताड़ित हो रहे हैं। चौधरी ने बताया कि भाजपा सरकार ने सिरोही के लिए कृषि मंडी व सब्जी मंडी के लिए भूमि स्वीकृत की थी। लेकिन कांग्रेस सरकार आते ही दो साल से कार्य ठप पड़ा। और तत्कालीन भाजपा सरकार ने मुझे विकास के लिए जो कार्य स्वीकृत कर बजट भी स्वीकृत किया था वो भी कार्य कांग्रेस सरकार ने दो साल में पूर्ण नही करवा पाए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें