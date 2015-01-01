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प्रदर्शन:वन नेशन-वन राशनकार्ड में ड्यूटी लगाने से नाराज बीएलओ, विरोध-प्रदर्शन किया

सिरोही ग्रामीण2 घंटे पहले
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  • बनाई जिला कार्यकारिणी, आधार सीडिंग कार्य में लगाने का विरोध जताया, ज्ञापन सौंपा

अब तक चुनाव कार्य करवाने के साथ अन्य सरकारी कार्य करने वाले बीएलओ शिक्षकों पर एक और नई जिम्मेदारी आ गई है। अब बीएलओ को वन नेशन वन राशनकार्ड को आधार सीडिंग कार्य भी करना होगा। इसको लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे है। जिला मुख्यालय के गांधी पार्क में शनिवार को बीएलओ की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें जिला स्तरीय बीएलओ संघर्ष समिति बनाई गई।

बैठक में समस्या समाधान पर मंथन कर बीएलओ ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बीएलओ को इस कार्य से मुक्त रखने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि इस कार्य को पूर्व में राशन डीलरों की ओर से भी ऑनलाइन व ऑफलाइन किया गया है। ऐसे में अब पुन: बीएलओ को यह कार्य थोपा जा रहा है। अभी दीपावली अवकाश शुरू हुआ है जो पूरे डेढ़ साल में अब राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार सरकारी

शिक्षकों को बीएलओ के रूप में नहीं लगाने का स्पष्ट आदेश किया गया है। इस आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, ग्राम सेवक, विलेज लेवल वर्कर्स, इलेक्ट्रिक बिल रिडर्स, पोस्टमैन, स्वास्थ्यकर्मी, मिड-डे-मील वर्कर्स, संविदा टीचर, कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्टर्स, कलेरिकल स्टाफ इन अरबन एरिया को ही बीएलओ के रूप में लगाया जाए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष नरेन्द्र डांगी, संयोजक गुरुदीन वर्मा, महामंत्री इंदर पुरोहित, सभाध्यक्ष रमेश मीणा, उपाध्यक्ष रामसिंह, सदस्य प्रमोद चौहान, जितेन्द्र कुमार, जिग्नेश कुमार त्रिवेदी, बलवीरसिंह सिंधल समेत कई बीएलओ उपस्थित थे।

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