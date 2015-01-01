पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मारपीट:पंचायत समिति सदस्य व पति से मारपीट के आराेप में मामला दर्ज

सिरोही3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पालडीएम थाना क्षेत्र के सुखधाम परिसर में पंचायत समिति के वार्ड 6 की विजेता महिला प्रत्याशी और उसके पति से मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार डिंगाई गुडा एंदला जिला पाली निवासी मोंटूसिंह पुत्र जब्बरसिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी पत्नी जोकि पंचायत समिति के वार्ड 6 से जीत हुई भाजपा की उम्मीदवार हैं।

गत 11 दिसंबर की सुबह 11 बजे वह और उनकी पत्नी सुखधाम विहार जैन मंदिर धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के लिए उपप्रधान के चुनाव के लिए आयोजित बैठक में उसके साथ गया था। वहां दोपहर 12.30 बजे एक स्काॅर्पियो उनके कमरे के सामने आकर रुकी, जिसमें से चार युवक उतरे।

उन्होंने उसे और उसकी पत्नी को अगवा करने की नीयत से स्काॅर्पियो के अंदर खींचने का प्रयास करते हुए धक्का मारने लगे। इस पर उन दोनों के चिल्लाने की आवाज सुन कर वहां मौजूद पार्टी के अन्य कार्यकर्ता वीरसिंह, दिनेश सिंह राजपुरोहित व अन्य ने बीच बचाव करते हुए उन्हें छुड़ाया। रिपोर्ट में बताया कि इन चारों युवकों को पाली पंचायत समिति के उपप्रधान चुनाव के दौरान विजय जोशी के साथ देखा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई महावीर सिंह के सुपुर्द की गई है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें