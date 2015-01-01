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कोचिंग:कलेक्टर ने विधि कॉलेज की भूमि का किया अवलोकन,कॉलेज द्वारा मांगी खेल मैदान की भूमि को भी देखा

सिरोही4 घंटे पहले
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कलेक्टर भगवती प्रसाद ने सिरोही में केपी संघवी चेरिटेबल ट्रस्ट पावापुरी की ओर से बनने वाले विधि कॉलेज भवन की भूमि का शनिवार को अवलोकन किया। कॉलेज की ओर से मांगी गई खेल मैदान की भूमि को भी देखा। कलेक्टर ने मौके पर ही कॉलेज से लगती बिला नाम भूमि की खेल मैदान के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश तहसीलदार नीरज कुमारी को दिए।

यह कॉलेज टांकरिया में वीर बावजी मंदिर के सामने की भूमि पर बनेगा। कॉलेज के लिए एप्रोच सड़क के लिए नगर परिषद को आबंटित भूमि का भी मौका देखा। मौके पर मौजूद आयुक्त महेंद्र सिंह को एप्रोच सड़क का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इस मौके पावापुरी ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी महावीर जैन ने कलेक्टर को बताया कि कॉलेज भवन के लिए भूमि पूजन व शिलान्यास कार्तिक पूनम 30 नवंबर को रखा गया है। इस मौके ट्रस्ट के आर्किटेक्ट पंकज वरिया, पटवारी बदाराम, निरीक्षक गणपतसिंह व कॉलेज प्राचार्य विजय कुमार मौजूद थे।

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