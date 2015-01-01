पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कोरोना जागरूकता:खिलाड़ियों को दिलाई कोरोना जागरूकता की शपथ, मास्क बांटे

सिरोही5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

नगर परिषद सिरोही की ओर से नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन के तहत हस्ताक्षर अभियान एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभापति महेंद्र मेवाड़ा ने जिला क्रिकेट संघ सिरोही की ओर से अरविंद पैवेलियन में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में सभी खिलाडिय़ों को कोरोना जागरुकता शपथ दिलाई।सभापति ने मास्क अनिवार्य रूप से पहनने एवं 2 गज की दूरी रखने के लिए जागरूकता संदेश की शपथ दिलाई।

स्वायत्त शासन विभाग से नो मास्क नो एंट्री जन आंदोलन नोडल अधिकारी जिला सिरोही राजेंद्र आहुजा के निर्देश पर सभापति ने प्रतियोगिता के दौरान बिना मास्क पाए गए लोगों को मास्क पहनाकर कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। जिला परियोजना प्रबंधक हनुमान शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। जब तक कोरोना की वेक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क अनिवार्य रूप से

उपयोग में लेना जरुरी है। इस मौके क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सत्यम मीणा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह देवड़ा, सयुंक्त सचिव अशोक गहलोत, पार्षद भरत कुमार, तेजाराम, सीओ हरीश मदन रावल, शैतान सिंह, स्वरुप मीणा, मुकेश मीणा, बलवीर सिंह वख्रित्विक देवड़ा मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें