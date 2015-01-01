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शताब्दी:दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का हुआ समापन

सिरोही4 घंटे पहले
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स्वदेशी जागरण मंच सिरोही के तत्वावधान में दत्तोपंत ठेंगड़ी के जन्म शताब्दी वर्ष का समापन कार्यक्रम शहर के पैवेलियन स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक स्कूल के सभागार में राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल के आतिथ्य व चंपकलाल मिस्त्री की अध्यक्षता में किया गया।विभाग संयोजक जय गोपाल पुरोहित ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म 10 नवंबर 1920 में हुआ इसीलिए 2019 से

2020 तक के पूरे वर्ष भर उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर देशभर में कई कार्यक्रम हुए हैं। वर्तमान में समापन कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सिरोही जिले में अभी पिंडवाड़ा, सिरोही व शिवगंज में यह कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने बताया कि दत्तोपंत एक भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने दत्तोपंत के संपूर्ण जीवन पर भी प्रकाश डाला। जिला संयोजक

राकेश पुरोहित ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में विचार प्रमुख डॉ. नरेंद्र ओझा, राजेश त्रिवेदी, मधुसूदन त्रिवेदी, प्रदीप प्रजापत, शिव प्रसाद व्यास, आशुतोष व्यास, प्रकाश माली, हरि सिंह, कपिल त्रिवेदी, वीरेंद्र सिंह भाटी, गोपालसिंह राव, भगवत सिंह, राजेश सेन मौजूद थे।

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