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त्योहारी सीजन:धनतेरस आज : करोड़ों के कारोबार से गुलजार होंगे बाजार, खरीदारी के लिए इस बार 5 मुहूर्त

सिरोही2 घंटे पहले
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सिरोही. दीपोत्सव को लेकर बाजार में आकर्षक रोशनी की गई है।
  • धनतेरस को लेकर बाजार हुए तैयार, आकर्षक सजावट और रोशनी से जगमगा रहे, खरीदारी के लिए रहेगी भीड़

दीपोत्सव की शुरुआत आज धनतेरस के साथ होगी और इसके लिए जिले के बाजार भी सज कर तैयार हो चुके हैं। व्यापारियों ने भी अच्छे व्यापार की उम्मीद के साथ ग्राहकों के लिए तरह-तरह के ऑफर लाए हैं। धनतेरस पर व्यापारियों को जिले के बाजारों में करोड़ों का कारोबार होने की उम्मीद जताई है। इस बार दीपावली महापर्व 5 के बजाय 4 दिन ही मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार तिथियों का परिवर्तन दिन में होने के कारण रूपचौदस और अमावस्या एक ही दिन 14 नवंबर को मनाई जाएगी। धनतेरस शुक्रवार शाम 6 बजे तक रहेगी। 13 नवंबर को ही प्रदोष व्रत भी रहेगा।

ऐसे में 13 नवंबर को ही धनतेरस मनाई जाएगी, क्योंकि धनतेरस प्रदोष के दिन ही रहती है। ज्योतिषी अशोक एम पंडित के अनुसार धनतेरस पर 95 साल बाद अनूठा संयोग बन रहा है। गुरु अपनी स्व राशि पर रहेंगे। ऐसा संयोग इससे पहले 15 अक्टूबर 1925 को धनतेरस पर बना था। इसका असर व्यापार में तेजी और उन्नति के रूप में दिखाई देता है।

इस दिन आयुष्मान योग आरोग्यता के लिए भगवान धन्वंतरि का पूजन विशेष फलदायी है। मृदु तथा मित्र संज्ञक नक्षत्र की साक्षी में सोना,चांदी तथा बर्तनों की खरीद शुभ रहेगी। शुक्रवार के दिन चित्रा नक्षत्र, आयुष्मान योग तथा तुला राशि के चंद्रमा की साक्षी में आ रही है। इस दिन आयुर्वेद के अधिष्ठाता देव भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ था।

खरीदारी के लिए पूरा दिन शुभ, इन 5 मुहूर्तों में की गई खरीदारी से मिलेगा 13 गुना लाभ

सुबह 7.30 से 9 बजे तक जमीन, मकान आदि की बुकिंग। सुबह 8.30 से 10.55 बजे तक चावल काजू चीनी आदि सफेद वस्तुएं खरीदें। दोपहर 1 बजे से 1.30 बजे तक कपड़े, घर की सजावट का सामान जेवर आदि खरीदने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। दोपहर 3 से लेकर शाम 4.30 बजे तक वाहन खरीदना बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। शाम 5.25 से 8.20 तक का समय बर्तन, भगवान की मूर्ति जैसे कि लक्ष्मी और गणेशजी की मूर्ति खरीदना शुभ रहेगा।

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