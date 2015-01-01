पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

प्रदर्शन:वेतन कटौती एवं बोनस समेत निजीकरण को लेकर डिस्कॉम कर्मचारी आज करेंगे प्रदर्शन

सिरोही5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जोधपुर डिस्कॉम कर्मचारियों की ओर से दीपावली का बोनस दिलवाने एवं कोविड-19 में स्थगित किया गया कर्मचारियों का वेतन एवं निजीकरण की मांगों को लेकर के शुक्रवार को दोपहर 1 बजे सभी जिला मुख्यालय समेत तहसील हैडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ (संबंध भारतीय मजदूर संघ) के डिस्कॉम अध्यक्ष मोहनलाल माली ने बताया कि प्रदर्शन के तहत कलेक्टर, एसडीएम एवं तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें