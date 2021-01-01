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जीवनदान:सिरोही में पहली बार एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ऐसा इलाज सिर्फ मेडिकल कॉलेज स्तर पर ही होता है

सिरोही2 घंटे पहले
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  • 6 घंटे में शरीर से 200 एमएल खून बदल बचाई नवजात की जान

जिला अस्पताल में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से एक ऐसे नवजात की जान बचाई गई, जिसे जन्म के साथ ही पीलिया हो गया था। इस प्रक्रिया के तहत खराब हुए 200 एमएल खून को 6 घंटे में ए पॉजिटिव ब्लड एक्सचेंज किया गया।

ऐसा इलाज सिर्फ मेडिकल कॉलेज स्तर पर ही होता है, लेकिन महाराणा भूपाल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल उदयपुर से यहां नवनियुक्त शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. संजीव बोराना ने यह कर दिखाया।

गत 17 जनवरी को जनाना अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती ने लड़के को जन्म दिया। बच्चा कमजोर एवं कम वजन के साथ पैदा हुआ था, जिसको जन्म के समय गंदा पानी फेफड़ों में जाने के कारण श्वांस की तकलीफ होने से शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. संजीव बोराना की देखरेख में आईसीयू में भर्ती किया गया।

नवजात को दो दिन तक ऑक्सीजन पर रखा और नली के जरिए मां का दूध दिया जा रहा था। इसके बाद बच्चे को पीलिया हो गया, जिसे फोटोथेरेपी दी गई, लेकिन सुधार नहीं हुआ एवं बच्चे के दिमाग पर असर होने का खतरा बढ़ गया था। इसके लिए बच्चे का पीलिया वाला खून बदलने की जरूरत थी जो जिला अस्पताल में पहले कभी नहीं किया गया था।

नाभि की नस में नली डालकर बदला पीलिया वाला गंदा खून

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. संजीव बोराना ने परिजनों को बच्चे की बीमारी के बारे में समझाया और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की सहमति ली। पीलिया वाला खून बच्चे की नाभि की नस में नली डालकर बदला गया। इंजेक्शन के जरिए 10-10 एमएल करके शरीर से 200 एमएल खून बदला गया। इस प्रक्रिया में 5-6 घंटे का समय लगा। इस ऑपरेशन के दौरान डॉ. दिलराज मीणा भी साथ थे।

साथ ही ब्लड बैंक स्टाफ राजेंद्र मीणा ने बच्चे के लिए ए पॉजिटिव खून उपलब्ध करवाया। आईसीयू स्टाफ प्रभू सिंह, मुकेश सैनी, पूरणसिंह, पंकज एवं सिंधु मीणा ने 18 दिन तक भर्ती बच्चे को अच्छी देखभाल की। बुधवार को पीएमओ डॉ. दिनेश राठौड़ की उपस्थिति में बच्चे को डिस्चार्ज किया गया।

दिमागी व शारीरिक विकलांगता का बढ़ गया था खतरा
बच्चा कमजोर एवं कम वजन के साथ पैदा हुआ था। साथ ही जन्म के समय गंदा पानी फेफड़ों में जाने के कारण श्वांस की तकलीफ भी हो गई। इसलिए आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। फिर पीलिया होने से बच्चे में दिमागी व शारीरिक विकलांगता का खतरा बढ़ गया था। ऐसे में बच्चे की जान बचाने के लिए एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का निर्णय लिया और परिजनों को भी इसके लिए तैयार किया। मां का ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव था, जबकि बच्चे का ए पॉजिटिव। ब्लड बैंक से ए पॉजिटिव खून लाकर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया गया।
डॉ. संजीव बोराना, शिशु रोग विशेषज्ञ, सिरोही

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