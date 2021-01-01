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हादसा:दो हादसों में बालिका की मौत, 7 लोग घायल

सिरोही5 घंटे पहले
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सिरोही. हादसे में घायल का जिला अस्पताल में उपचार किया गया। - Dainik Bhaskar
सिरोही. हादसे में घायल का जिला अस्पताल में उपचार किया गया।
  • ब्यावर पिंडवाड़ा फोरलेन पर रविवार शाम को दो अलग अलग स्थानों पर हुए हादसे

ब्यावर पिंडवाड़ा फोरलेन पर रविवार शाम को दो अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों में एक बालिका की मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हो गए, इनमें से एक गंभीर घायल युवती को इलाज के लिए रैफर किया, परिजन उसे लेकर पालनपुर ले गए।

कोतवाली थाने के हैड कांस्टेबल पकाराम ने बताया कि अरठवाडा निवासी रेवाशंकर पुत्र नेनाजी कुम्हार उसकी सात वर्षीय भांजी फैंसी पुत्री मीठालाल कुमावल और उसकी मंगेतर दुर्गा पुत्री तलसाराम को स्कूटी पर लेकर सारणेश्वरजी दर्शन करने आया था। दर्शन कर वापस जाते समय रेवा शंकर ने स्कूटी को लेकर जैसे ही फोरलेन पर पहुुंचा, उसी दौरान बाहरीघाटा की ओर से जा रही तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने सेे स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में फैंसी की मौके पर ही मौत हो गई तथा दुर्गा व रेवाशंकर गंभीर रुप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए ट्रोमा सेंटर लाया गया। जबकि फैंसी का शव मोर्चरी में रखवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दुर्गा को रैफर कर दिया, उसे परिजन इलाज के लिए पालनपुर ले गए।

उधर शिवगंज से पालडीएम आ रही कार चालक ने उत्थमण टोल प्लाजा के पास उसके आगे चल रही जीप के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार पालडीएम निवासी रितिक, कृष्णा, रुपा प्रजापत, भागूदेवी और सुरेश कुमार घायल हो गए। इन सभी घायलों को प्राथमिक उपचार देते हुए एनएचएआई की एम्बुलेंस के पायलट कलाराम देवासी और मेलनर्स ईश्वर सुथार ने सिरोही अस्पताल पहुंचाया।

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