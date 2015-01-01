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मौसम:माउंट में पारे की हैट्रिक : 3 दिन से 4 डिग्री और कोहरे के साथ सुबह की शुरुआत

सिरोही2 घंटे पहले
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माउंट आबू के तापमान में आई गिरावट से सर्दी का असर तेज हो गया है। सुबह व शाम के समय वादियों में कोहरा छाया रहा।
  • उत्तर-पश्चिमी हवा से लगातार बढ़ रही ठिठुरन, जिलेभर में तेज हुआ सर्दी का असर, सिरोही में भी रात का पारा पहुंचा 14 डिग्री सेल्सियस पर

हिल स्टेशन माउंट आबू समेत जिलेभर में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। माउंट आबू में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे यहां ठिठुरन भी बढ़ गई है। साथ ही यहां सवेरे वादियां भी कोहरे से लिपटी रही। यहां का अधिकतम तापमान भी 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया। उत्तरी-पश्चिमी हवा की रफ्तार के साथ जिले समेत प्रदेश भर में 2 दिन से सर्दी का असर बढ़ गया है।

नमी बढ़ने की वजह से तापमान में भी गिरावट रही। इलाके में उत्तरी हवा का दबाव रहने से सर्दी का असर भी बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार दीवाली के बाद दिन व रात के तापमान में और गिरावट आएगी। इसके बाद रात का पारा शून्य के आसपास चला जाएगा। यहां गत 3 व 4 नवंबर को भी तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, इसके बाद फिर से तापमान बढ़कर 6 डिग्री सेल्सियस हो गया था।

बीते तीन दिनों से फिर से तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहने से यहां फिर से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में यहां पहुंच रहे सैलानियों के साथ स्थानीय लोग भी सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही ऊनी कपड़ों की मांग भी बढ़ गई है। गुरुवार को भी सुबह के समय हल्के कोहरे व तेज हवा के कारण आमजन का जनजीवन प्रभावित रहा। अचानक बढ़ी सर्दी से शहर व गांवों में आमजन की दिनचर्या में बदलाव आया है। तेज हवा के चलते दिन में भी आमजन ठिठुरते नजर आए, वहीं रात में अलाव भी तापकर सर्दी से बचने का जतन किया।

इसलिए पड़ रही सर्दी : विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम में अचानक बदलाव हिमालय से अफगानिस्तान की तरफ निकल रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हुआ है। अगले कुछ दिनों में मौसम में एक बार फिर बदलाव आएगा। इसके बाद सर्दी जोर पकड़ने लगेगी।

आगे क्या : पारे में ज्यादा अंतर से बनेंगे विक्षोभ : मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार मौसम में भी बार-बार बदलाव आएगा। वजह यह है कि सर्दी के सीजन के दौरान तापमान में ज्यादा अंतर की स्थिति में बार-बार विक्षोभ बनेंगे। यानी, चक्रवात की स्थिति रहेगी।

जिला मुख्यालय पर भी 14 डिग्री पहुंचा तापमान
माउंट आबू के साथ जिला मुख्यालय पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 15 डिग्री पर पहुंच गया है। साथ ही दिन का तापमान भी 29 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया। ऊनी वस्त्रों की दुकानों पर भी भीड़ अधिक हो गई है। दुकानदारों ने बताया कि ऊनी कपड़ों की मांग भी बढ़ गई है। इधर, चिकित्सा विभाग की ओर से मौसम में आए बदलाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है।

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